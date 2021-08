Prosegue il rimbalzo del greggio, Eni e Saipem buy?

Future Brent e Wti in ottima forma

Il future sul petrolio Brent sale questa mattina dell'1,8% circa a 69,60 dollari, quello sul Wti mette a segno un rialzo analogo a 66,80 dollari circa. Già nella seduta di ieri entrambi i future erano saliti con forza, interrompendo una serie di sette sedute consecutive di ribasso, la più lunga dall'aprile del 2020. Settimana scorsa il future sul Wti aveva perso il 7,66%, il peggiore risultato dall'ottobre scorso, mentre sulle 4 settimane il ribasso è stato del 12% circa (bisogna tornare a maggio 2020 per trovare un saldo peggiore).

Il dollaro cede terreno

Chi segue i mercati delle materie prime sa bene che l'andamento dei loro prezzi è inversamente correlato a quello del dollaro, la forte reazione del prezzo del greggio di ieri è infatti avvenuta in coincidenza con un veloce rialzo dell'euro dollaro (ad un rialzo grafico corrisponde una perdita di valore della moneta Usa), risalito da area 1,17 fino a 1,1750 circa, ma secondo alcuni osservatori in realtà questo tentativo di ripresa potrebbe anche continuare.

Per Ubs target greggio a 75 dollari

Ubs ad esempio ipotizza che le quotazioni possano tornare in area 75 dollari già nel breve termine a causa della strutturale scarsità di offerta. Gli esperti della banca svizzera ritengono che le scorte continueranno a scendere nel prossimo futuro mettendo le quotazioni sotto pressione. Ubs ritiene che l'atteggiamento dell'Opec + non dovrebbe essere rilevante e che anzi potrebbe lavorare in favore di un'ulteriore crescita delle quotazioni.

Secondo gli analisi di Ubs la domanda dovrebbe rimanere in leggera crescita nonostante il ritorno del Covid "secondo le nostre stime la domanda tornerà a crescere tra il 2021 e 2022, tornando ai livelli del 2019 alla fine del 2022".

La EIA rivede al ribasso le stime di domanda

Per il momento l'Energy Information Administration ha rivisto al ribasso le sue stime di crescita per la domanda globale di petrolio di 100.000 barili al giorno a 5,3 milioni di barili al giorno per il 2021, ma ha alzato quelle per il 2022 di 200.000 barili al giorno a 3,2 milioni di barili al giorno, ma non è detto che il mercato con i recenti cali non abbia già scontato eventuali effetti sulla domanda dovuti al Covid.

Cina, che farà l’economia?

Certo, molto dipenderà anche dall'andamento della Cina, vorace consumatore di greggio. Recentemente JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno rivisto in senso peggiorativo le stime per la crescita dell'economia della Cina per il 2021, con ricadute negative anche sul prezzo del greggio. JPMorgan ipotizza ora un aumento del Pil nel 2021 dell'8,9% (era il 9,1% in precedenza), Goldman Sachs punta ad una crescita nell'anno dell'8,3% (era l'8,6%), Morgan Stanley ha ridotto le stime per il terzo trimestre all'1,6%.

Bank of America vede il Brent a 100 dollari

Riguardo al prezzo del petrolio Brent recentemente Bank of America (BofA) si è sbilanciata con un target a quota 100 dollari al barile entro un anno circa. La ripresa economica infatti causerà un deficit di offerta anche nel 2022.

Goldman Sachs prevede per il Brent quotazioni al di sopra degli 80 dollari al barile già nel terzo trimestre del 2021, anche per JPMorgan il target è al di sopra degli 80 dollari nell'ultimo trimestre del 2021.

Per i grafici un rialzo di Brent e Wti è possibile

Secondo l'analisi grafica uno scenario di questo tipo è ancora credibile, il ribasso subito dai prezzi dal massimo di inizio luglio potrebbe infatti essere visto come un "flag", ovvero una figura di continuazione della tendenza rialzista in atto da inizio novembre. In altre parole la recente discesa sarebbe da inquadrare come una fisiologica correzione del rialzo precedente. Conferme in questo senso verrebbero al di sopra di area 74 per il Brent future e di 71,50 per il Wti.

Eni e Saipem sapranno approfittare della ripresa del greggio?

Questa mattina Eni sale dello 0,6% circa a 10,30 euro. Oggi Intesa Sanpaolo ha confermato il giudizio "add" con prezzo obiettivo a 11,5 euro sul titolo dopo che MF ha segnalato che società punta allo sviluppo di asset petroliferi e rinnovabili in Kazakistan. Per poter puntare al target di area 11,50, o superiori, il titolo dovrà però avere prima ragione della resistenza a 10,60 euro. In quel caso probabile anche il superamento del top del 16 giugno a 10,834 euro.

Seduta al rialzo oggi anche per Saipem, che sale dello 0,9% circa a 1,9735 euro. Sul titolo Intesa Sanpaolo ha una raccomandazione "hold" (mantenere) con prezzo obiettivo portato recentemente a 1,87 euro dal precedente 2,4 euro. Per l'analisi grafica il potenziale rialzista invece è più ampio, potrebbe essere in favore di movimenti a 2,40 ma anche fino a 2,70 euro. Questo a patto che le quotazioni rispettino il supporto critico di area 1,82, già testato il 19 luglio, coincidente con il 61,8% di ritracciamento, percentuale di Fibonacci, del rialzo dai minimi di ottobre.

(Alessandro Magagnoli)