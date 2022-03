Brunello Cucinelli ieri è salito per la terza seduta di fila, dopo aver annunciato di aver acquistato il 43% di Lanificio Cariaggi.

Conclusione positiva anche ieri per Brunello Cucinelli che è salito per la terza seduta consecutiva.

Brunello Cucinelli in rialzo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver guadagnato circa mezzo punto percentuale in avvio di settimana, è riuscito a fare decisamente meglio ieri.

A fine giornata Brunello Cucinelli si è fermato a 48,5 euro, con un rialzo del 2,8% e circa 105mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 85mila.

Brunello Cucinelli acquista il 43% di Lanificio Cariaggi

Brunello Cucinelli ha guadagnato terreno ieri dopo che la società ha reso noto di aver acquistato il 43% di Lanificio Cariaggi, leader mondiale nella produzione del cashmere di migliore qualità, e fornitore storico del gruppo.

Cariaggi era controllato dalle famiglie Cariaggi e Caprai, ognuna rispettivamente con il 50%.

Con un accordo siglato già nel settembre 2020 e diventato esecutivo ieri, la quota della famiglia Caprai è stata rilevata da Brunello Cucinelli (43%) e dalla stessa famiglia Cariaggi, che ha quindi ora la maggioranza, con il 57%.

Il prezzo di acquisto, fissato nel 2020, è pari a 15,05 milioni di euro.

Brunello Cucinelli: Equita commenta le ulitme novità

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che non si aspettano impatti operativi, e immaginano relazioni in continuità per il gruppo Cariaggi sia nei confronti di Brunello Cucinelli, sia nei confronti degli altri marchi del lusso che la società serve.

Secondo Equita SIM, La decisione di entrare direttamente nel capitale di questo importante fornitore è da leggersi come sostegno alla famiglia Caprai, che voleva cedere la propria partecipazione, e alla stessa società Cariaggi, in un’ottica di supporto dell’eccellenza del made in Italy e della filiera su cui si basano l’artigianalità e la qualità del prodotto e del marchio Brunello Cucinelli.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Brunello Cucinelli mantiene invariata una strategia improntata alla cautela, con la conferma di una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 54 euro.

Brunello Cucinelli al vaglio di Jefferies e di Banca Akros

Cauta anche la view di Jefferies che sul titolo ha lo stesso rating "hold", con un fair value a 60 euro.

Gli esperti fanno notare che Cariaggi Lanificio è il primo fornitore di filato di cashmere della società e il player numero uno a livello globale.

Assicurarsi la catena di controllo in stile Chanel è la nuova normalità nel lusso e per Brunello Cucinelli assicurarsi una quota significativa nel principale operatore globale è importante.

A puntare sul titolo è invece Banca Akros che ieri ha reiterato il rating "accumulate", con un target price a 60 euro.

Con riferimento all'acquisizione del 43% di Cariaggi Lanificio Spa, gli analisti evidenziano che quest'ultimo è uno dei fornitori più importanti, se non il più importante, di cashmere di qualità top al mondo.

Prende la materia prima direttamente in Mongolia e Brunello Cucinelli è uno dei suoi clienti principali, insieme ad altri nomi top del lusso.