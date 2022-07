A Piazza Affari si scaldano i motori della nuova stagione dei risultati societari, visto che sono attesi nel corso delle prossime settimane i conti del secondo trimestre e dei primi sei mesi dell'anno.

Brunello Cucinelli al test dei conti

Quest'oggi i riflettori saranno puntati su Brunello Cucinelli che dopo la chiusura di Piazza Affari alzerà il velo sul dato di fatturato del primo semestre, cui seguirà una conference call, mentre i numeri completi saranno pubblicati il 30 agosto.

Come anticipato in una recente intervista rilasciata da Brunello Cucinelli in occasione di Pitti, gli analisti di Equita SIM pensano che il secondo trimestre abbia mostrato una decisa accelerazione, grazie anche al peso stagionalmente più alto del retail, in più forte crescita, e al fatto che il wholesale nei primi tre mesi dell'anno aveva risentito di un diverso timing di consegne.

Brunello Cucinelli: le attese di Equita SIM sul 2° trimestre

Gli analisti stimano un fatturato a 213 milioni di euro nel secondo trimestre, in rialzo del 43% anno su anno, che porterebbe il primo semestre a 410 milioni di euro, circa il 40% in più in confronto alla prima metà del 2019.

Equita SIM pensa che quella di Brunello Cucinelli sarà tra le migliori performance nel settore, sostenuta dalla forza del mercato statunitense che ha rappresentato il 33% del fatturato nel 2021, ed Europeo, pari al 43%.

La forza di queste due aree geografiche dovrebbe aver più che compensato il rallentamento della Russia e della Cina che gli esperti si aspettano peraltro comunque flattish nel primo semestre.

La forza della top line, a sua volta, dovrebbe sostenere anche la redditività, con EBITDA margin atteso a circa il 18% nel primo semestre, ovvero circa 100 punti base in più sul primo semestre 2019, al di sopra della guidance dell'intero anno che parla di margini in linea con il 2019, incorporata da Equita SIM e dal mercato.

Brunello Cucinelli: Equita apprezza la società, ma resta cauta

In attesa della conference call, se questi numeri fossero confermati, secondo gli analisti lascerebbero spazio per alzare le loro stime e quelle di consensus a una singola cifra sul fatturato e a una cifra medio-alta su EBITDA/utile netto.

Brunello Cucinelli viaggia a un multiplo prezzo-utile 2023 di circa 35 volte, contro la media storica di 35,7 volte.

Malgrado l’elevata esposizione alla Russia, gli analisti di Equita SIM pensano che Brunello Cucinelli possa continuare a beneficiare del proprio posizionamento nel lusso assoluto, più resiliente, e nel breve anche di un mix geografico favorevole.

Da evidenziare la maggiore esposizione agli Stati Uniti, pari al 33% contro circa il 20% per i competitors, e una minore esposizione alla Cina, con il 25% rispetto al 25% dei peer.

Gli esperti però vedono valutazioni più interessanti altrove nel settore, motivo per cui Equita SIM, mantiene una view cauta sul titolo, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 54 euro.

Brunello Cucinelli: la view di Bank of America

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Bank of America che su Brunello Cucinelli hanno un rating "neutral", con un target price a 53 euro.

Anche la banca USA si aspetta che il gruppo spicchi con i suoi conti e gli analisti sono convinti che sia riuscito a far fronte bene all'impatto del Covid sulla domanda in Cina, con ricavi che nella Cina Continentale sono visti stabili anno su anno nel semestre e dunque solo leggermente negativi nel secondo trimestre.