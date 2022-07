Nuova chiusura in rialzo per Brunello Cucinelli che, dopo aver guadagnato oltre due punti e mezzo percentuali martedì scorso, si è spinto ancora in avanti ieri.

Brunello Cucinelli ancora in rialzo

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 47,44 euro, con un vantaggio dell'1,54% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 120mila azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 50mila.

Brunello Cucinelli: dati fatturato del 2° trimestre e del 1° semestre

Brunello Cucinelli è salito all'indomani dei dati relativi al fatturato che nel primo semestre dell'anno è stato pari a 415,2 milioni di euro, in rialzo del 32,3%.

Positivo il contributo di entrambi i canali di vendita, con il retail che sviluppa quasi il 60% delle vendite semestrali e circa il 40% rappresentato dal canale wholesale.

Nel secondo trimestre il fatturato è stato pari a 218 milioni di euro, in rialzo del 46,4% e si è rivelato leggermente sopra le attese di Equita SIM, confermando una decisa accelerazione rispetto al primo trimestre, anche su base 2019.

Questo grazie anche al peso stagionalmente più alto del retail, in più forte crescita, e alla diversa tempistica di consegne nel wholesale.

La sorpresa viene dal retail, trainato dal forte momentum del marchio e da effetto spazio.

Brunello Cucinelli alza la guidance per il 2022

Coerentemente con le dichiarazioni di Cucinelli a metà giugno, la società è apparsa molto fiduciosa, grazie al forte sell-out primavera/estate 2022 e all’ottimo andamento degli ordini primavera-estate 2023, nonché ad ulteriori aperture/ampliamenti di boutiques previsti per il 2023.

In particolare, la guidance sul fatturato 2022 è alzata da +12% a +15% circa, mentre per il 2023 è stata confermata a +10% circa.

La guidance di EBITDA margin, già previsto tornare ai livelli pre-pandemia, è stata pienamente confermata, lasciando intendere un potenziale obiettivo di 17,5-18%.

Brunello Cucinelli: Equita SIM alza le stime

Come anticipato in sede di preview, gli analisti di Equita SIM hanno alzato le stime e per il 2022 quelle di fatturato sono state aumentate del 3%. quelle di Ebitda del 6% e di utile netto adjusted del 7%.

Con riferimento al 2023, le previsioni sul fatturato sono state alzate del 2%, sull'EBITDA del 4% e sull'utile netto del 6%.

Equita SIM mantiene una view cauta su Brunello Cucinelli, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo ridotto da 54 a 49 euro per via dell'aumento dei tassi.

Brunello Cucinelli: la SIM milanese resta cauta

Gli analisti pensano che il titolo abbia già in buona parte anticipato la forza dei numeri del secondo trimestre e l’upside sulle stime.

Brunello Cucinelli tratta a 38 volte il multiplo prezzo-utili 2023, contro la media 2015-2019 di 35 volte, a premio del 100% rispetto ai competitors e in linea con Hermès.

Si tratta di valutazioni che già riflettono le caratteristiche difensive del titolo, particolarmente premianti nel contesto attuale.

Brunello Cucinelli: la view di Banca Akros e di Intesa Sanpaolo

Bullish la view di Banca Akros che ieri ha reiterato la raccomandazione "accumulate" su Brunello Cucinelli, con un target price a 60 euro.

Secondo gli analisti i ricavi del primo semestre sono stati forti, anche migliori delle stime, alzando di conseguenza le loro previsioni di Eps 2022-2023 del 5%.

Ottimisti anche i colleghi di Intesa Sanpaolo che consigliano di aggiungere il titolo in portafoglio, con un fair value a 46,6 euro.

Commentando i conti e la revisione della guidance di Brunello Cucinelli, gli analisti evidenziano che si confermano forte momentum del marchio e la fiducia del management nella resistenza del suo modello di business.