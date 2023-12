Brunello Cucinelli in volata. Rivista guidance 2023

A Piazza Affari non si ferma la corsa al rialzo di Brunello Cucinelli, che anche oggi ha vissuto una seduta tutta in salita, guadagnando terreno per la sesta giornata consecutiva.

Il titolo, archiviata la sessione di ieri con un progresso di quasi tre punti percentuali, oggi ha fatto ancora meglio, fermandosi a 88 euro, con un rally del 6,86% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 430mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 100mila.

Brunello Cucinelli rivede al rialzo la guidance 2023

Brunello Cucinelli ha aggiornato ieri le proprie guidance 2023, riviste leggermente al

rialzo rispetto alle precedenti indicazioni del 20 ottobre, e quindi ora leggermente al di sopra delle stime di Equita SIM e di consensus.

In particolare, la società indica ora un fatturato in crescita del 23%, rispetto al 20%-22% precedente, grazie al forte sell-out dell’autunno/inverno negli ultimi mesi.

Il quarto trimestre implicito risulterebbe in crescita a una doppia cifra bassa anno su anno, trainato dal retail, ma con wholesale visto in crescita a una singola cifra media, nonostante il confronto particolarmente sfidante con il quarto trimestre 2022, forza che gli analisti di Equita SIM attribuiscono alle prime consegne della primavera/estate 2024.

L’EBIT margin è atteso leggermente superiore al 16%, grazie alla maggiore leva operativa e la posizione finanziaria netta vicina al break-even, con capex intorno al 7% per lo slittamento di alcuni investimenti al 2024.

Brunello Cucinelli: le indicazioni per il 2024

Per il 2024 è stata confermata l’indicazione di fatturato in crescita del 10%, con ottima visibilità supportata dagli ordini primavera-estate 2024 già acquisiti, dalla

forte partenza degli ordini per la stagione autunno/inverno, oltre che dalle 3 aperture di negozi già programmate.

Il management è fiducioso sulle prospettive del mercato di fascia alta per tutte le principali nazionalità (Americani, Europei, Cinesi).

L’EBIT margin è visto in ulteriore leggero miglioramento e i capex confermati a circa l’8% del fatturato, considerando anche gli investimenti appena avviati per la nuova fabbrica di sartoria maschile a Penne e per l’ampliamento della sede di Solomeo.

Stesse indicazioni di crescita del fatturato/miglioramento dei margini sono state fornite per il 2025 ed è stato confermato inoltre il pay-out al 50%.

La call è stata anche l’occasione per ribadire temi noti come la crescente domanda di lusso esclusivo e ricercato, l’importanza della relazione diretta con il cliente nel retail fisico, dell’artigianalità e del lavoro manuale, l’attenzione della società per il territorio e per l’ambiente.

Brunello Cucinelli: Equita SIM alza le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di alzare le stime 2023 del 2% sul fatturato e del 3% su EBIT/Utile netto.

Variazioni proporzionali per gli anni successivi, confermando la stima di crescita del fatturato annuo a +12%, e +30/40 punti base annui di espansione dei margini.

La SIM milanese evidenzia che il titolo tratta a premio del 120% rispetto ai competitors, ma gli analisti pensano possa continuare ad essere supportato dall’alta visibilità sulle stime e dal posizionamento difensivo all’interno del settore.

Non cambia la view di Equita SIM, che su Brunello Cucinelli mantiene una strategia cauta, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo alzato del 9% a 86,5 euro.

Brunello Cucinelli al vaglio di Deutsche Bank e di Mediobanca

Cauti anche i colleghi di Deutsche Bank, che sul titolo hanno un rating “hold” e un target price a 82 euro dopo l’aggiornamento della guidance sui ricavi 2023.

Gli analisti di Mediobanca Research, invece, hanno reiterato la raccomandazione “neutral”, alzando il fair value da 86 a 89 euro.

Gli esperti hanno messo mano anche alle stime, incrementando quelle di eps del 3% per quest’anno e del 2% per il 2024.

Brunello Cucinelli: la view di Intesa Sanpaolo

Bullish la view di Intesa Sanpaolo, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, evidenziando che ancora una volta, il gruppo è stato in grado di mandare un forte messaggio di solido modello di attività e forza del marchio in un contesto macro complesso, grazie al suo posizionamento nella fascia alta del lusso.