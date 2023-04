Brunello Cucinelli affonda dopo i conti. La view dei broker

Bilancio pesante oggi per Brunello Cucinelli che ha accusato una delle peggiori performance nel paniere delle medie capitalizzazioni.

Brunello Cucinelli chiude in netto ribasso

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri quasi due punti percentuali, è stato colpito da forti vendite oggi, fermandosi a 88,35 euro, con un ribasso del 3,65% e oltre 110mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 80mila.

Brunello Cucinelli: i dati sui ricavi del primo trimestre

Brunello Cucinelli ha accusato un forte calo dopo che la società ha pubblicato il fatturato dei primi tre mesi dell'anno, che si è confermato un ottimo trimestre, come anticipato dalla società nella call di metà marzo.

I ricavi del gruppo sono cresciuti del 35% a 265 milioni di euro, sostanzialmente in linea con la stima di Equita SIM pari a 268 milioni.

Il retail è stato particolarmente forte, con un incremento del 64%, in significativa accelerazione rispetto al quarto trimestre 2022, supportato anche da nuove aperture, ampliamenti e conversioni.

Dall’altro lato il wholesale è stato penalizzato più del previsto dalla diversa tempistica delle consegne, concentrate nel quarto trimestre 2022, con una crescita del 5% dal +52% degli ultimi tre mesi del 2022.

In termini di geografia le tempistiche del wholesale spiegano un rallentamento dell’Italia, mentre emerge un’accelerazione di USA e Asia-Pacifico, e una conferma del trend in Europa.

Brunello Cucinelli fiducioso sul momentum vendite

Pur ribadendo la guidance di fatturato per l'intero anno intorno a +15% e sottolineando la base di confronto più difficile nei prossimi trimestri, il management di Brunello Cucinelli è apparso molto fiducioso sul momentum delle vendite, grazie alla forza degli ordini autunno/inverno già nota e agli importanti investimenti previsti in comunicazione ed eventi per i prossimi trimestri.

La società ha anche annunciato un progetto per la creazione di una nuova fabbrica a Penne, in Abruzzo, dedicata all’abito maschile, su cui questo territorio offre forti competenze di artigianalità sartoriale.

Non sono state date indicazioni sugli investimenti previsti per questo progetto, che sarà progressivo, a partire da fine 2023.

Brunello Cucinelli al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di rivedere al rialzo le stime sul fatturato nell'ordine del 2% per il periodo 2023-2025 e del 3% sull’utile netto.

La SIM milanese si aspetta che il newsflow rimanga di supporto, ma crede che il titolo abbia già in buona parte anticipato questo forte primo trimestre e dopo l’importante re-rating da inizio anno gli analisti pensano che possa prendersi una pausa.

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la raccomandazione "hold" su Brunello Cucinelli, con un prezzo obiettivo alzato del 23% a 81 euro.

Brunello Cucinelli: la view di DB e di Mediobanca

Lo stesso rating è stato reiterato da Deutsche Bank, con un target price a 70 euro. Per gli analisti i ricavi del primo trimestre sono stati forti, grazie alla decisa crescita del retail.

Prudenti anche i colleghi di Mediobanca Securities che su Brunello Cucinelli hanno una raccomandazione "neutral", con un fair value a 77,6 euro.

Indicazioni confermate, al pari delle stime per il 2023, dopo i dati sui ricavi del primo trimestre.

Brunello Cucinelli: bullish il giudizio di UBS

Bullish la view di UBS che oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare il titolo, con un prezzo obiettivo a 105 euro dopo un solido primo trimestre.