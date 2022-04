Anche la seduta di ieri non ha riservato nulla di buono per Brunello Cucinelli che, dopo aver ceduto terreno prima del lungo ponte di Pasqua, ha continuato ad arretrare ieri.

Brunello Cucinelli sotto pressione al rientro dal ponte pasquale

Il titolo, chiusa la sessione di giovedì scorso con un ribasso di quasi un punto percentuale, ha accusato una flessione ben più pesante ieri.

Brunello Cucinelli si è fermato infatti a 50,75 dollari, con un tonfo del 3,06% e circa 76mila azioni trattate, poco sotto la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 80mila.

Il titolo resta sotto la lente a Piazza Affari sulla scia dei dati societari diffusi la scorsa settimana relativamente al primo trimestre di quest'anno.

Brunello Cucinelli: i dati sulle vendite del 1° trimestre

Il fatturato si è attestato a 196,9 milioni di euro, in rialzo del 19,6% anno su anno, contro i 196 milioni attesi da Equita SIM.

In linea anche il mix di canale, con retail in aumento del 36% su base annua e wholesale del 6%.

Il mercato statunitense rimane il più dinamico, con un rialzo del 43% rispetto al primo trimestre del 2019, in leggera accelerazione, seguito dall’area Asia-Pacifico, con un incremento del 35% rispetto ai primi tre mesi del 2019, nonostante il rallentamento in Cina legato al Covid.

L’Europa rallenta maggiormente, dal rialzo del 53% del quarto trimestre 2021 a quello del 16% nei primi tre mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2019, per effetto del wholesale e per l’impatto della guerra, se pur limitato al solo mercato russo.

Brunello Cucinelli: le attese per i possimi mesi

Il management di Brunello Cucinelli ha confermato pienamente le recenti indicazioni per l’anno di fatturato in rialzo del 12% anno su anno ed EBITDA margin in linea col 2019, a fronte di una posizione finanziaria netta in miglioramento, con ancora maggiore fiducia, grazie agli ottimi sell-out Prim/Est nei negozi e alla importantissima raccolta ordini autunno-inverno.

Queste ipotesi scontano un calo della Russia, da 9% del fatturato 2021 al 4% atteso nel 2022, implicitamente circa il 50% anno su anno.

Da segnalare che c'è fiducia anche sul lungo termine, testimoniata dalla decisione di costruire nuovi spazi per l’azienda, nei pressi di quelli già esistenti a Solomeo, per continuare a valorizzare il territorio e la capacità manifatturiera di altissima qualità di cui i prodotti del gruppo sono espressione.

Brunello Cucinelli: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM hanno effettuato solo un lieve aggiustamento delle stime principalmente per via del forex.

Malgrado l’elevata esposizione alla Russia, gli esperti pensano che Brunello Cucinelli possa continuare a beneficiare di maggiore esposizione agli Stati Uniti e minore esposizione alla Cina, oltre che del proprio posizionamento nel lusso assoluto, più resiliente.

La SIM milanese si aspetta che il newsflow rimanga di supporto, ma il titolo tratta a premio del 110-120% rispetto ai competitors, su valutazioni relative che già riflettono il profilo più difensivo del business.

Il rating su Brunello Cucinelli resta quindi fermo a "hold", con un prezzo obiettivo invariato a 54 euro.

Brunello Cucinelli al vaglio di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è invece Intesa Sanpaolo che ha una raccomandazione "ad", con un target price a 56,8 euro.

Gli analisti hanno definito solide le vendite del primo semestre, ritenendo che il posizionamento sull'alto di gamma del marchio sostiene la visibilità sulle proiezioni di crescita di lungo termine.