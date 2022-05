Che i mercati possano cambiare idea quando vogliono e senza chiedere il permesso a nessuno è cosa risaputa, almeno da è abituato alla battaglia quotidiana sul terreno operativo.

Però quando lo fanno come è successo ieri, un senso di incredulità assale anche chi si impone l’assoluto rispetto del volere del mercato.

Dopo l’impetuoso rally di Wall Street, che si è visto mercoledì sera, dopo la conferenza stampa di Powell, la notte deve aver riservato agli operatori USA qualche brutto ed inatteso incubo.

Forse quello di una FED incapace di vincere la battaglia contro l’inflazione senza perdere quella contro la recessione. Una sfida troppo difficile per le capacità mostrate finora da Powell e compagni di merenda, che hanno dato prova per oltre un anno di non riuscire ad accorgersi dell’elefante nella cristalleria fino a quando all’inflazione non si è aggiunta la guerra di Putin.

Allora hanno cambiato repentinamente atteggiamento, passando dalla benigna accondiscendenza alla furiosa restrizione monetaria, per recuperare il ritardo.

Così la seduta di ieri ha fatto ruzzolare precipitosamente sia l’indice SP500 che il tecnologico Nasdaq100 più di quanto il giorno prima li abbia fatti lievitare. Dopo il +2,99% di mercoledì, ecco un clamoroso -3,57% che ha riportato SP500 sul supporto da ultima spiaggia di area 4.150, mentre un ancor più rumoroso -5,06% ha fatto ruzzolare il Nasdaq100 fin dove aveva concluso la sua seduta venerdì scorso, annullando ben 3 sedute di rimbalzo.

Quel voto di sfiducia che mercoledì, a caldo, Wall Street ha risparmiato a Powell, è arrivato a freddo il giorno successivo, sferzante come di rado si è visto.

Che dire di fronte a simile ondivago nervosismo?

Francamente l’unica cosa che mi pare sensata è aspettare che passi la nottata e che i mercati si chiariscano un po’ le idee. In fondo, se ieri avevo sostenuto che, non essendo riuscito a superare la resistenza di 4.308, l’indice SP500 mercoledì non aveva dato il segnale di inversione rialzista, ora debbo constatare che, essendosi fermato ieri di poco sopra il supporto di 4.063, non ha ancora dato il segnale di continuazione ribassista. Magari lo farà oggi, ma almeno occorre aspettare che succeda prima di fasciarsi la testa.