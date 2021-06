Ondata di richieste per il collocamento del nuovo benchmark, ma il mercato guarda già all’incontro della Bce di giovedì

Boom di domanda per il BTP decennale italiano collocato dal Tesoro l’8 giugno. Il MEF ha immesso sul mercato, via sindacato, 10 miliardi di euro di titoli con scadenza al 1° dicembre 2031, ma ha registrato una domanda di ben 67,67 miliardi di euro che non è passata inosservata.

Nuovo BTP a 10 anni, le caratteristiche

Il nuovo benchmark decennale con scadenza al primo dicembre 2031 presenta un tasso annuo dello 0,95% diviso in due cedole semestrali ed è stato collocato al prezzo di 99,923 che vuol dire un rendimento dello 0,96%, circa 6 punti base sopra il benchmark ad agosto 2031 precedente e un paio di punti base sotto le attese di alcuni analisti.

Il collocamento è avvenuto tramite un sindacato di cinque lead manager (BNP Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC e Intesa Sanpaolo) e dei restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.

Circa 4,55 miliardi di euro di richieste sono provenuti dal consorzio delle banche collocatrici, il collocamento finale – come detto – è stato di 10 miliardi di euro.

BTP, collocamento in un periodo “caldo”

Sicuramente quest’ultimo collocamento del debito pubblico italiano non avviene in un periodo tranquillo e l’exploit della domanda potrebbe essere attribuito anche alle particolari circostanze dell’emissione. Domani, giovedì 10 giugno, è infatti atteso il periodico meeting del direttivo della Bce sui tassi d’interesse e i mercati sono in cerca di segnali sull’approccio alla politica monetaria dell’Eurotower.

Il rialzo dell’inflazione statunitense nelle scorse settimane ha infatti messo pressione sulla Fed e sui mercati. Le ipotesi di un alleggerimento degli acquisti di titoli di qua o di là dall’Oceano Atlantico sono circolate con insistenza. Qualcuno ritiene anche che questo abbia portato a un alleggerimento dei titoli del debito pubblico nei portafogli dei grandi investitori e che l’ultimo collocamento dei BTP si sia avvantaggiato di un sentiment più positivo e di minori timori. Insomma le banche centrali continuano a sostenere la ripresa, gli investitori si fidano un po’ di più e anche Roma spunta condizioni migliori sul mercato.

BTP, il ruolo della Bce e le attese per giovedì

Senza dubbio l’aiuto dell’Eurotower al mercato dei titoli di Stato italiano è essenziale. Lo spaccato degli acquisti della Bce tramite il programma PEPP rivela che tra il 21 aprile e il 21 maggio la banca centrale ha comprato oltre 26 miliardi di euro di titoli italiani portando il totale a quasi 183 miliardi di euro. Meno di Francia e Germania, ma quasi un quinto del totale.

Questi titoli si aggiungono agli acquisti totali da 20 miliardi al mese del vecchio quantitative easing che indicano a fine maggio altri 425 miliardi di euro del debito pubblico italiano nel bilancio della BCE.

Cosa succederebbe se ora l’Eurotower iniziasse a frenare gli acquisti per il timore dell’inflazione? L’eventuale ondata di stabilizzazione molto più probabilmente partirà dagli Stati Uniti. La segretaria del Tesoro Janet Yellen ha già detto che i forti stimoli fiscali a sostegno della ripresa non dovrebbero temere un eventuale rialzo dell’inflazione e dei tassi: sono comunque segnali di salute economica.

Di certo però se Christine Lagarde, numero uno della Bce, dicesse giovedì di volere rallentare gli acquisti nel terzo trimestre, per il Tesoro i collocamenti di debito potrebbero complicarsi un po’. Al momento la maggior parte degli osservatori ritiene che l’Eurotower confermerà il proprio approccio monetario espansivo e il proprio sostegno alla ripresa anche nel terzo trimestre, magari con una nota di enfasi in meno e un accento sulla stagionalità.

Per l’Italia, che ha ingigantito il fabbisogno statale per far fronte alla pandemia e cercare di rimettersi in sesto, è un supporto indispensabile. Saranno poi le strategie di questi mesi a decidere se sarà debito buono o cattivo. Al momento il mercato sembra concordare.

(Giovanni Digiacomo)