BTP e Spread: prestare attenzione ora. I titoli da seguire

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund viaggia poco al di sotto dei 160 punti base. Quali i possibili sviluppi nel breve?

Per lo Spread BTP-Bund si conferma forte il supporto a 150 punti base, ma siamo vicini a due resistenze, quella dei 160 e dei 165 basis points.

Se il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco dovesse superare questi due ostacoli, purtroppo si avrà una salita anche abbastanza pericolosa, con primo approdo in area 200 punti base.

Focus sul rendimento del BTP a 10 anni

Il rendimento del BTP a 10 anni si sta avvicinando nuovamente dalla soglia del 4%. Si aspetta ulteriori rialzi nel breve?

Il rendimento del BTP a 10 anni viaggia intorno al 3,93%-3,94%, a un passo quindi dalla soglia del 4% e quindi dalla chiusura del gap rimasto aperto e che potrebbe far salire velocemente fino al 4,2%.

Questa è una resistenza storica di medio periodo per il rendimento del BTP a 10 anni, per il quale è bene prestare attenzione, vista la vicinanza a questo livello di rilievo.

I BTP da tenere d'occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

Il BTP 2067 è sotto il supporto dei 71 euro per contratto e potrebbe scendere fin verso area 69/67 euro e trovare lì un pavimento di sostegno importante per non perdere ancora terreno.

Il BTP 2072 presenta una situazione simile, visto che si trova sotto il supporto dei 60 euro, quindi la strada è avviata per un ribasso in direzione dei 58,5 euro.

Il BTP 2051 è sotto il supporto dei 60 euro per contratto e le attese sono per una flessione verso i 56 euro.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento del Treasury e del Bund a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sotto resistenza di area 4,2%, superata la quale si potrebbe salire ancora verso la soglia del 4,57%.

Le tensioni si allenteranno un po’ solo solo in caso di discese sotto l’area del 3,85%.

Il rendimento del Bund a 10 anni viaggia intorno all’area del 2,35% e potrebbe virare verso l’alto per andare a prendere la resistenza di quota 2,65%.