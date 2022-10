Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dello Spread BTP-Bund e quali i possibili scenari nel breve?

Lo Spread BTP-Bund si è avvicinato alla resistenza dei 245-250 punti e malgrado il dato sull'inflazione USA diffuso ieri, peggiori delle attese non ha accelerato al rialzo.

La zona resistenziale dei 245-250 punti base sta condizionando le contrattazioni dello Spread BTP-Bund, con possibili sviluppi positivi che andrebbero ad alleggerire la pressione ribassista sui BTP quotati.

Il dato USA di ieri ha visto una duplice reazione dei mercati, ma è chiaro che la Fed non smetterà di alzare i tassi di interesse fino a quando la situazione non si sarà calmata sul fronte dell'inflazione.

Si spera che lo Spread BTP-Bund non superi al rialzo i 250-260 basis points, segnalando che la tenuta di questa soglia potrà favorire dei ripiegamenti verso i 230 punti base prima e i 210/200 in seguito.

Il rendimento del BTP a 10 anni sta provando ad allontanarsi dai top raggiunti di recente. Ci sono i margini per un calo nelle prossime sedute?

Il rendimento del BTP a 10 anni è salito intorno al 4,8/4,85% dopo il dato USA di ieri, ma c'è stat poi una frenata dai top.

In questo caso sarà importante che non sia superato al rialzo il livello del 4,9%, in modo che il decennale possa tornare a scendere verso il 4,54%, sotto cui si punterà al target del 4,27%.

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

ieri c'era stato prima un bel recupero, ma poi si è tornati sul supporto dell'indice dei BTP quotati a 83 euro per contratto.

E' necessario rimbalzare a questo livello per salire nuovamente a 83,8 euro.



Il BTP 2067 aveva recuperato la resistenza dei 67 euro, ma è stato repinto dopo il dato USA, trovandosi ora su un supporto di vitale importanza quale quello ei 65 euro.

Da questo livello si creerà una sorta di cuscinetto, quindi diventa ancora più interessante quale potrà essere nei prossimi giorni la reazione dei tassi ai dati macro.

Per il BTP 2072 siamo su un suporto a 54,5 e anche in questo caso i volumi sono interessanti, ma non c'è volatilità, segnale che potrebbe aprirsi una fase di calma apparente per questa scadenza, ma anche per altre.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del rendimento Bund e del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Bund a 10 anni è sceso sotto il 2,35% ed è probabile che la divergenza presente sul grafico si faccia sentire, favorendo quindi una discesa verso il 2,3% e il 2,2% prima e fino al 2,1% in un momento successivo.

Ancor in crescita il decennale americano che è tornato anche poco oltre il 4%, ma ci attendiamo un reversal sotto il 3,87% per andare fino all'area del 3,7%.