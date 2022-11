Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dello Spread BTP-Bund e quali le attese nel breve?

Lo Spread BTP-Bund viaggia al di sotto della resistenza individuabile ora in area 220 punti base e ora il primo supporto chiave è intorno ai 200 basis points.

Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco ha anche provato a scendere sotto tale soglia ma non ci è riuscito.

L'auspicio è che ora si possa rimanere in laterale tra i 230 e i 200 punti base, sotto cui lo scenario migliorerà con decisione.

Il rendimento del BTP a 10 anni è tornato a salire dopo aver lambito la soglia del 4%. Quali scenari nel breve?

E' vero che il rendimento del BTP a 10 anni è sceso, ma è attualmente alto rispetto ai livelli dei giorni scorsi.

Verso la fine di ottobre è stato raggiunto un minimo che si aggirava intorno al 4%, mentre si è tornati sopra il 4,4%, dopo la conferma dell'aumento dei tassi di interesse da parte della BCE prima, della Fed dopo e non più tardi di ieri della Bank of England.

Il tasso corrente del decennale è ancora alto e non fa certo bene al mercato del credito, ma fino a quando si manterrà sui valori attuali ci saranno buone probabilità di rivederlo nuovamente intorno al 4%.

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

Un calo del rendimento del decennale farebbe bene ai BTP quotati, con il relativo indice intorno agli 85 euro per contratto.

Si registra un rimbalzo da supporti importanti quale quello di area 85-84, la cui tenuta potrà favorire una risalita verso i 92/93.

I BTP quotati hanno vissuto uno storno a causa dell'aumento dei tassi della BCE, della Fed e della BoE.

Il BTP con scadenza 2067 è tornato sotto la soglia dei 70 euro e sta cercando di recuperare per provare a riportarsi in area 72 euro.

Per il BTP 2072 siamo sotto i 50 euro, ma con una presa di posizione per tornare sopra la soglia dei 60 euro.

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento Bund e del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Guadagnano anche i rendimenti tedeschi, con il rendimento del decennale tornato in area 2,2%-2,3%, dopo che a fine ottobre era stata raggiunta la soglia del 2%.

Quest'ultimo è un livello ottimale per la Germania che in questo momento sta soffrendo più degli altri, basti pensare che dallo 0,7% di luglio-agosto, il rendimento del decennale ha guadagnato oltre il 200%.

Il rendimento del decennale americano è in salita dopo la decisione di mercoledì della Fed che di fatto ha allineato i Fed Funds ai tassi dei rendimenti decennali, con i primi al 4% e i secondi al 4,15%/4,13%.

Il supporto per il rendimento del decennale USA è al 4%, sotto cui si potrà tornare indietro, in primis verso l'area el 3,7%.