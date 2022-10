Il 2022 segna il bis per il BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione che si appresta a tornare sul mercato.

L'annuncio è arrivato questa mattina dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da cui si è appreso che il prossimo mese ci sarà una nuova emissione del BTP Italia.

Tornao il BTP Italia dal 14 al 17 novembre

L'offerta partirà lunedì 14 novembre e si concluderà giovedì 17 novembre e come di consueto, il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi.

La prima si svolgerà da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, il cosiddetto mercato retail.

La seconda fase avrà luogo nella mattinata del giorno 17 novembre e sarà riservata solo agli investitori istituzionali. I tassi minimi garantiti saranno comunicati venerdì 11 novembre.

BTP Italia: le caratteristiche del titolo

Le caratteristiche del titolo sono sostanzialmente in linea con quelle delle precedenti emissioni.

Il nuovo BTP Italia avrà una durata di 6 anni ed è previsto un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.

BTP Italia: come e dove sottoscriverlo

Come per le precedenti emissioni, i risparmiatori retail potranno sottoscrivere il BTP Italia ovunque si detenga un conto titoli, in banca o presso gli uffici postali anche utilizzando il proprio home banking se abilitato alle funzioni di trading.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.

BTP Italia: focus sull'emissione di giugno 2022

Da ricordare che la prima emissione di quest'anno del BTP Italia, risalente a giugno scorso, aveva fatto registrare una raccolta di oltre 9,4 miliardi di euro, meno della metà dei 22,3 miliardi del 2020.

Da ricordare che due anni fa era stato segnato un record per due motivi: da una parte l'inflazione era su livelli minimi e questo rendeva più appetibile la sottoscrizione del BTP Italia.

Dall'altra l'emissione aveva come obiettivo la raccolta di risorse finanziarie da destinare a fronteggiare le spese per l'emergenza Covid-19.