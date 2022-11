Oggi parte la nuova emissione dei BTP Italia, prodotto dedicato al risparmiatore individuale per la protezione dell'inflazione, che in Europa ha superato la doppia cifra, il 10%.In questo modo il Mef punta ad allargare la platea degli investitori retail.

Ma è davvero un porto sicuro? Nella trasmissione "Buongiorno Borsa" su Le Fonti Tv, la Head of Channel Manuela Donghi ne ha parlato con un esperto, l'Analista Andrea De Gaetano, che ha risposto alle domande più frequenti.

In cosa consiste il nuovo Btp Italia?

Il Tesoro ha fissato all'1,6% il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito della nuova emissione, come nella precedente emissione del giugno scorso. Il tasso definitivo sarà poi stabilito con una successiva comunicazione nella mattinata di giovedì 17 novembre, e potrà essere confermato o rivisto al rialzo rispetto a quello già comunicato.

Come verrà recepito dai consumatori?

Il periodo vede la ricerca di protezione, c'è da aspettarsi quindi una buona risposta: cedola pagata ogni sei mesi con un tasso reale sommato all'inflazione del periodo, tassazione agevolata, scadenza ridotta a sei anni (scade a novembre 2028), premio fedeltà all'8 per mille per chi investe fino a scadenza (0,8% del capitale investito). Si parte oggi, lunedì 14 novembre, con la prima fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali e affini.

Il codice ISIN del titolo per questa Prima Fase è IT0005517187. La seconda Fase, dedicata agli investitori istituzionali, si terrà invece giovedì 17 novembre, dalle ore 10 alle 12. Questa emissione parte in un momento in cui la calma sembra essere tornata sui Btp: spread in zona 200 punti base, dagli oltre 250 di poche settimane fa. Dopo la prima mezz'ora di scambi, il BTP Italia ha totalizzato ordini per quasi 452 milioni di euro: si parla già di boom di sottoscrizioni nella prima giornata di scambi.