La seduta odierna non sta riservando particolari sorprese sul mercato obbligazionario italiano, dove si evidenzia un andamento senza particolari strappi tanto per lo Spread quanto per i BTP.

Spread in lieve calo, acquisti sui BTP

Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco si muove poco al di sotto della parità, con un frazionale calo dello 0,28% a 203,89 punti base.

Acquisti sui BTP che vedono calare i rendimenti e in particolare quello relativo al titolo a 10 anni, fotografato al 4,14%, con una flessione dell'1,61%.

BTP Italia: in corso l'offerta della 18^ tranche. I dettagli

L'attenzione del mercato è tutta rivolta all'offerta della diciottesima tranche del BPT Italia che a partire da questa mattina e fino a mercoledì potrà essere sottoscritto dagli investitori retail, salvo chiusura anticipata.

Nella giornata di giovedì 17 novembre, invece, ci sarà la seconda fase del collocamento, riservata agli investitori istituzionali.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Le indicazioni che giungono in merito all'andamento degli ordini retail sono molto confortanti, visto che circa mezz'ora fa avevano già superato la soglia dei 2,3 miliardi di euro.

La scadenza della diciottesima tranche del BTP Italia è il 22 novembre 2028, quindi si tratta di un titolo a 6 anni, di durata più breve rispetto all'ultima tranche, emessa a giugno scorso, pari a 8 anni.

BTP Italia: cos'è e cosa offre

Il BTP Italia, come è noto, è un titolo di stato indicizzato al tasso di inflazione italiana, in particolare si assume come riferimento l'indice Foi, senza tabacchi, ossia l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.

La cedola è pagata ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell'inflazione dello stesso semestre.

Venerdì scorso il MEF ha fissato e annunciato il tasso minimo reale garantito all'1,6% annuo, mentre il tasso definitivo sarà stabilito e comunicato nella mattinata di giovedì 17 novembre.

Da notare che la cedola minima non potrà essere inferiore a quella già annunciata, ma sarà uguale o superiore alla stessa.

Chi sottoscriverà il titolo in questa fase di offerta, ossia tra la giornata odierna e quella di mercoledì prossimo avrà il vantaggio di non pagare alcuna commissione sull'acquisto del BTP Italia.

Inoltre, per quanti lo manterranno in portafoglio fino alla scadenza, è previsto un premio fedeltà pari allo 0,8% del capitale investito.

BTP Italia: conviene investire?

La domanda che molti si pongono è se effettivamente convenga o meno acquistare il BTP Italia in questo momento.

In una fase come quella attuale in cui l'inflazione è su livelli record, potrebbe apparire quasi scontata la convenienza a sottoscrivere questo titolo, ma non è proprio così come sembra.

In primis c'è da dire che l'opportunità o meno di un determinato prodotto dipende in primis dalle esigenze del singolo e quindi dai suoi obiettivi, dal suo profilo di rischio ecc.

In secondo luogo, possiamo riconoscere con tranquillità che il BTP Italia è uno strumento estremamente valido per proteggersi dall'inflazione, visto che permette di coprirsi in maniera completa e non si trovano opportunità con le stesse caratteristiche in altri prodotto finanziari.

C'è da dire però che la dinamica dell'inflazione cambierà, certo non nell'immediato ma più avanti nel tempo.

Un calo della dinamica dei prezzi al consumo farà inevitabilmente scendere il rendimento del BTP Italia, per il quale l'unica certezza è la cedola minima pari all'1,6% annuo.

Un livello di remunerazione questo che potrebbe essere anche superato da altri titoli di Stato, ma almeno per i prossimi 2-3 anni sarà difficile pensare a un'inversione della tendenza dell'inflazione così marcata da riportare i tassi al di sotto dell'1,6%, quale livello minimo garantito dal BTP Italia.