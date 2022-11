Il 14 novembre inizierà l'emissione di BTP a 6 anni da parte del MEF. Si tratta della diciottesima emissione di titoli per piccoli investitori promossa dal tesoro italiano. L'emissione terminerà il 17 novembre.

Tra lunedì 14 novembre e giovedì 17 novembre 2022 avrà luogo la seconda emissione di Buoni del Tesoro Poliennali del 2022, con scadenza a sei anni. Si tratta della diciottesima tranche di emissione del titolo riservato ai piccoli risparmiatori.

BTP a 6 anni

I BTP emessi in questa tranche avranno una durata di 6 anni e una scadenza prefissata al 22 novembre 2028 al cui termine sarà erogato un premio unico di fedeltà per coloro che saranno in possesso dei titoli emessi tra il 14 ed il 17 novembre 2022.

Questi titoli al portatore non prevedono condizioni di scadenza anticipata, è tuttavia possibile vendere fuori mercato, a terze parti, i titoli acquisiti, operazione che potrebbe comportare una perdita del capitale investito e non daranno diritto all'ottenimento del premio fedeltà erogato alla scadenza del titolo.

Per coloro che invece manterranno il titolo dall'emissione alla scadenza, passaggi intermedi, il MEF riconoscerà un premio fedeltà pari allo 0,8% del capitale acquistato non rivalutato.

Caratteristiche dei BTP

Questi titoli al portatore sono emessi dal MEF della Repubblica italiana ed hanno un rating mediamente stabile. Nello specifico S&P e Fitch classificano i BTP con valutazione BBB stabile. L'agenzia DBRS valuta il titolo BBB Hight, ovvero stabile, mentre Moody's valuta il titolo BBB3, ovvero negativo.

Le obbligazioni sono quotate presso il MOT della borsa italiana ed hanno una durata di 6 anni con scadenza fissata al 22 novembre 2028.

Le obbligazioni possono essere acquistate tramite sportelli bancari o home banking dove è detenuto il dossier titoli o presso tutti gli uffici postali, dalle ore 09:00 di lunedì 14 novembre 2022 alle 17:30 di mercoledì 16 novembre 2022.

Per gli acquirenti istituzionali invece l'offerta partirà giovedì 17 novembre e sarà attiva dalla 10:00 alle 12:00.

I Buoni sono emessi ad un valore nominale di 100€ tuttavia, è prevista l'acquisizione minima di 10 buoni per i piccoli investitori che potranno operare nella prima fase che va dal 14 al 16 novembre, con la possibilità di investire un minimo di 1000€ o tagli superiori pari a multipli di 1000.

Nella seconda fase prevista per giovedì 17, gli investitori istituzionali potranno acquisire pacchetti dal valore non inferiore a 100.000€ ovvero, con l'acquisizione di un minimo di 1000 BTP.

Una volta terminata l'erogazione dei BTP e la raccolta di capitale, il titolo verrà quotato presso il MOT il 22 novembre 2022 con un ISIN dedicato agli investitori della prima fase ed uno dedicato agli investitori istituzionali della seconda fase.