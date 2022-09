Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si mantiene a poca distanza dall'area dei 240-250 punti base. Quali le attese nel breve?

Nell'ultimo periodo abbiamo visto un'impennata dello Spread BTP-Bund e questo crea non poche difficoltà alla possibilità di fare arbitraggio tra più scadenze e più BTP quotati.

Lo Spread BTP-Bund deve mantenersi sotto i 260-230 punti base, altrimenti sarà un bagno di sangue per il mercato creditizio.

L'auspicio è che la resistenza dei 240 punti base faccia la sua parte, riportando il differenziale prima in area 230 e poi fino alla soglia dei 200 basis points.

Per il momento la fortuna è che non si vede una forte volatilità e questo potrebbe creare le condizioni per un reversal nel breve, ma nei prossimi giorni vedremo cosa succederà dopo i primi incontri e le relative decisioni delle Banche Centrali.

Il rendimento del BTP a 10 anni si è spinto ancora più su, raggiungendo la soglia del 4%. Si aspetta ulteriori rialzi?

Il rendimento del BTP a 10 anni inizia a dare problemi un po' più seri che non riguardano solo il mercato finanziario.

Più sale il decennale e più l'azionario ne risente, perchè la salita del rendimento crea un valore in diminuzione delle azioni stesse.

Oltre a creare problemi all'azionario, il rendimento in salita si riflette negativamente sull'approvvigionamento di denaro e quindi vuol dire che c'è incertezza sulla solvibilità dell'Italia.

Il decennale quasi al 4% è un segnale di nervosismo e debolezza dei mercati finanziari e crediti.

L'auspicio è che il rendimento del BTP a 10 anni non arrivi a superare i massimi di giugno al 4,3%, oltre cui si aprirebbe uno scenario davvero molto difficile.

Visto che siamo in prossimità di questi massimi, si potrebbe intravvedere l'ipercomprato e molto dipenderà anche dalle manovre delle Banche Centrali.

L'impennata del rendimento a 10 anni è dovuto anche alle parole del presidente Powell al simposio di Jacksone Hole.

In sostanza, ora la soglia dl 4% potrebbe fungere da resistenza e favorire una discesa del decennale verso il 3,5% prima e il 3,3% dopo.

Diversamente si aprirà una fase molto negativa, ma sono fiducioso che la soglia del 4% possa rappresentare una resistenza, almeno nel brevissimo periodo.

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

L'indice de BTP quotati si trova a 80 punti e questo significa che la maggior parte dei BTP sarà attratta verso gli 80 euro per contratto.

Siamo in una fase molto delicata e fino a quando l'indice si manterrà intorno agli 80 punti non ci sarà possibilità di vedere al rialzo i BTP quotati.

Quando saranno superati gli 88 punti e si andrà oltre i 92, i BTP inizieranno a prendere fiducia e quindi a salire.

Da un lato abbiamo un ipercomprato del rendimento del decennale, dall'altro abbiamo un ipervenduto dei BTP quotati.

Come detto prima siamo in una fase difficile, tanto che abbiamo il BTP 2067 e il BTP 2072 che quotano fortemente negativi.

Siamo a 75 euro per contratto con il 2067 e quindi siamo su dei minimi molto importanti che riportano indietro all'inizio dell'estate.

Dai livelli attuali o si costruisce un canale di doppio minimo, oppure ci troveremo di fronte a uno scenario devastante per l'obbligazionario.

La soglia dei 76-65 punti per il BTP 2067 è molto importante: se ci sarà accumulazione si avrà un rimbalzo verso le resistenza a 82,/82,5, dov si potrà giocherà una partita importante al rialzo.

Anche il BTP 2072 è vicino a dei minimi molto rilevanti e ora è importante trovare una base di supporto.

Il rimbalzo eventuale dai 63/63,5 potrebbe avvenire fino ai 68/70, con successivi allunghi su valori più alti.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del Bund e del Treasury e quali i possibili scenari ora?

A preoccupare di più è il rendimento del Bund che ha visto una salita impressionante ad agosto, passando dallo 0,88% dell'inizio del mese al valore attuale intorno all'1,58%.

Siamo in forte ipercomprato, ma questo non vuol dire che farà stornare subito il rendimento, anzi a volte in situazioni simili capita che si salga oltre.

Anche il decennale americano è in ipercomprato intorno all'area del 3,3% e dobbiamo augurarci che ci siano resistenze attive e che si possa tornare a valutare eventuali posizioni di recupero dei ribassi.

Il supporto che potrebbe attrarre il decennale americano è quello del 2,9%, sotto cui si potrà scendere verso area 2,5%/2,6%, raggiunta la quale si potrà dichiarare scampato il pericolo.