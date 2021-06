[Come cavalcare i Trend con Profitto e Pace Mentale] Iscriviti ORA al webinar gratuito dell'investitore Fabio Brigida : il nuovo evento online in cui scoprirai i 3 segreti per investire in borsa senza paura di sbagliare o di perdere soldi.

Un finale di settimana decisamente scoppiettante per il mercato obbligazionario italiano che oggi ha festeggiato a scoppio ritardato le indicazioni arrivate ieri dalla BCE. BTP euforici e Spread in netto calo: crolla il decennale Lo Spread BTP-Bund ha imboccato con decisione la via delle vendite in direzione della soglia dei 100 punti base, fermandosi a 101,1 basis points, con un affondo del 3,62%. Una vera e propria corsa all'acquisto ha interessato i BTP che oggi sono stati inondati dai buy, tanto che il rendimento del decennale è letteralmente crollato, accusando un affondo del 7,06% allo 0,75% in chiusura di giornata. L'euforia odierna che ha contagiato BTP e Spread si è allineata all'intonazione degli altri mercati, tanto europei quanto americani, che hanno visto rendimenti in calo un po' ovunque. BCE e Spread in festa all'indomani della BCE: confermato atteggiamento colomba A dare la spinta all'acquisto sono state le indicazioni arrivate ieri dalla BCE che ha confermato un atteggiamento da colomba. L'Eurotower ha fatto sapere che manterrà invariato il ritmo degli acquisti di titoli di Stato che quindi sarà su un livello significativamente più alto nel terzo trimestre rispetto ai primi mesi dell'anno. Tanto è bastato per allontanare la paura di un tapering almeno nell'immediato, visto che qualsiasi stretta sul fronte della politica monetaria non arriverà prima dell'autunno. BTP e Spread: le attese di Unicredit sulle prossime mosse della BCE A guardare con un pizzico di scetticismo alle prossime mosse della BCE sono gli strategist di Unicredit, i quali da una parte riconoscono l'atteggiamento colomba e dall'altra non si aspettano un netto incremento negli acquisti di debito societari. Gli esperti non credono che le dichiarazioni dell'Eurotower implichino una maggiore probabilità di emissione di obbligazioni societarie significativamente più elevate. Queste perchè le aziende hanno posizioni di liquidità record e la loro necessità di sfruttare il mercato è diminuita.

Per questi motivi gli strategist di Unicredit si aspettano un inasprimento degli spread creditizi graduale e moderato nei prossimi mesi. BTP: Julius Baer vede ulteriore slancio Secondo gli esperti di Julius Baer, i BTP e più in generale i titoli di Stato della periferia dell'area euro mostreranno ulteriore slancio dopo la decisione della BCE di continuare ad acquistare titoli a un ritmo significativamente più alto nel prossimo trimestre. BTP e Spread: la view di MFS Investment Management Anche Annalisa Piazza, analista di ricerca sul reddito fisso di MFS Investment Management guarda con favore alle prospettive di Spread e BTP nei prossimi mesi. La BCE di fatto ha confermato la volontà. di mantenere le attuali condizioni di finanziamento favorevoli ed evitare qualsiasi oscillazione in una ripresa fragile. L'esperta si aspetta che i mercati riflettano l’attuale accomodamento che continuerà per altri trimestri, con una possibilità maggiore di volatilità in vista della riunione della BCE di settembre, quando sarà probabilmente annunciata la Strategy Review. Fino ad allora, la “mano ferma” permetterà ai mercati di muoversi in una fascia ristretta e i rischi di un aumento dei rendimenti saranno progressivamente determinati dalle scelte degli Stati Uniti.

