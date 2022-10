Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund sta provando ad allontanarsi dai recenti top di periodo. Si può confidare in una ulteriore flessione nel breve?

Lo Spread BTP-Bund si mostra un po' più tranquillo dopo aver trovato la via della discesa che ha permesso un primo allontanamento da quota 260-250 punti base.

Anche la salita del rendimento del Bund a 10 anni ha influenzato molto questo rallentamento e l'obiettivo ora è di andare sotto i 230 punti base, con target in area 210/208 basis points.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del rendimento del BTP a 10 anni e quali le attese nel breve?

Il rendimento del BTP a 10 anni è sicuramente da tenere sott'occhio perchè a breve è atteso l'insediamento del nuovo Governo e quindi bisognerà vedere da vicino cosa potrà accadere.

Siamo nela fascia alta del decennale, con il rendimento che si aggira da più di una settimana intorno al 4,7%, senza superare, fortunatamente la soglia del 4,9%.

Solo la scorsa settimana, nel giorno della diffusione del dato sull'inflazione USA è stato toccato un picco al 4,94%.

Tutto sommato siamo ancora in zona Cesarini, ma è chiaro che una discesa sotto il 4,6% sarà positiva per il rendimento del BTP a 10 anni, con possibili flessioni verso il 4,2% prima e poi in direzione del 4%.

Sarà questo livello che almeno nel breve sarà quello più indicato per offrire una distensione ai mercati azionari e obbligazionari.

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

L'indice dei BTP quotati si trova a 82 euro per contratto, quindi siamo ancora nella fascia bassa, ma c'è un'accumulazione su questi minimi.

L'obiettivo è quello di superare la resistenza degli 84-86 euro, per salire fino ai 94-96 euro, raggiunti i quali avremo un mercato più disteso.

Tra i BTP quotati, la scadenza 2067 si trova a 66-65 euro per contratto, fascia di prezzo molto bassa e abbastanza interessante.

E' chiaro che il titolo deve superare i 68 euro per scattare verso l'alto e ritrovare la strada dei 72-75 euro.

Positiva anche la tenuta del BTP 2072 che si trova sopra i 55 euro per contratto, con possibilità di allungo verso i 59-60 euro.

Anche il BTP 2051 è in zona di supporto, con l'area dei 55 euro che sta facendo da polo attrattivo.

Il titolo può rimbalzare ancora verso i 58-60 euro.

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento Bund e del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Bund a 10 anni è a un soffio dal 2,5%, interessante livello di resistenza.

Da segnalare una serie di divergenze che potrebbero offrire la possibilità di un ritorno verso il 2% prima e l'1,8% dopo.

Anche per il decennale americano abbiamo alcune divergenze e ci troviamo al momento sui massimi di periodo intorno al 4,2%.

Nelle prossime giornate è possibile uno storno per ritrovarci sui 3,8% e i 3,6% che dovrebbero essere un buon compromesso per dare la possibilità alla Fed di rallentare il passo con l'aumento dei tassi di interesse.