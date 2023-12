BTP e Spread festeggiano la BCE. Quali scenari?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund ha provato a calare ancora oggi dopo l’affondo della vigilia. Cosa aspettarsi nel breve?

C’è stata un’ottima risposta dei mercati finanziari e in particolare dell’obbligazionario, a quelle che sono le modalità di accomodamento al calo dell’inflazione.

La Fed mercoledì sera ha annunciato che intende tagliare tre volte i tassi di interesse nel corso del 2024 e questa è un’ottima notizia che offre spazio al mercato per salire, specie sul versante obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund intanto è sceso al di sotto dei supporti a 175 e a 170 punti base e nelle ultime ore ha provato ad avvicinare anche area 165 basis points.

Dove andrà lo Spread BTP-Bund

Nel breve il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco potrebbe anche scendere fino a 160 punti base, livello cruciale, perché una violazione dello stesso potrebbe condurre le quotazioni fino alla soglia psicologica dei 100 basis points.

Si tratterebbe di un momento idilliaco e per quanto sia uno scenario di difficile realizzazione, non è improbabile che possa accadere.

Sotto la lente il rendimento del BTP a 10 anni

Il rendimento del BTP a 10 anni continua ad arretrare con decisione. Quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del BTP a 10 anni è a un punto cruciale e dopo aver violato la soglia del 4% al ribasso, potrebbe scendere ancora.

Con conferme sotto l’area del 3,7%, il rendimento del decennale potrebbe arretrare verso il 3,4% in prima battuta e addirittura fino al 3%.

Invito però a fare attenzione, perché siamo in una fase di ipervenduto per quanto riguarda i rendimenti, motivo per cui è bene muoversi con cautela.

I BTP da tenere d’occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

La migliore reazione si è avuta dal BTP 2067 che ha superato la resistenza dei 70 euro, trovandosi ora intorno al supporto dei 72 euro. Per stare tranquilli non bisognerà scendere sotto i 68 euro.

Il BTP 2072 è sopra la resistenza dei 60 euro grazie a un’ottima accelerazione, ma si andranno a testare ora i supporto intorno ai 58 euro.

Infine, il BTP 2051 viaggia sopra i 60 euro, ma dovrà testare ora area 568/57,5 euro.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento del Bund e del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Per quanto il rendimento del Bund a 10 anni, notiamo che è in flessione verso l’area del 2%, dopo l’abbattimento del supporto in area 2,6% che ha dato spazio alla discesa.

Le attese sono per ulteriori cali in direzione di quota 1,8%, ma anche in questo caso bisogna fare attenzione, visto che i rendimenti sono in ipervenduto.

Scende sotto il 4% il rendimento del Treasury a 10 anni che dovrebbe calare verso il 3,% prima e in seguito in direzione del 3,2%.