Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Il rendimento del BTP a 10 anni si è riportato ben sopra il 3% dopo aver tentato un allungo al di sotto di tale soglia. Cosa aspettarsi ora?

Per quanto riguarda il mercato dei tassi, siamo in una situazione abbastanza delicata.

Già ieri, con le dichiarazioni di alcuni membri della BCE e della Fed, i rendimenti obbligazionari sono tornati a salire.

Da una parte segnaliamo l'ultimo dato sull'inflazione che nel Regno Unito è stato a doppia cifra, dall'altra evidenziamo che le Banche Centrali si trovano da sole, senza una corretta politica che le supporti.

Siamo in una fase delicata e quindi i rendimenti dei bond tornano a salire, tanto che il decennale italiano ha superato nuovamente il 3% e si dirige verso la soglia del 3,4%.

Si tratta di un livello alto che non deve essere superato, ma fortunatamente siamo sotto i massimi della trendline discendente creatasi con i massimi toccati al 3,8% e al 4,2%.

Fino a quando il rendimento del BTP a 10 anni sarà al di sotto di questi top si potrà ancora ben sperare.

Dopo l'allungo di ieri seguito alla diffusione del dato sui sussidi di disoccupazione USA, il rendimento è tornato al 3,3% e questo ha giocato a favore dei BTP.

L'indice dei BTP quotati è tornato sopra i 93 punti, livello favorevole a un eventual allungo al rialzo, ma dovrà raggiungere quota 100 punti per inviare un segnale più convincente.

Lo Spread BTP-Bund continua a mantenersi sopra la soglia dei 220 punti base. Quali i possibili scenari nel breve?

Lo Spread BTP-Bund si mantiene sotto la resistenza dei 240 punti base, ma sarà importante scendere oltre quota 200 basis points.

Solo in quel caso ci sarà una distensione su tutti i mercati e molto dipenderà a quello che succederà a settembre, quando sono in agenda i meeting della BCE e della Fed.

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

Tutti i BTP quotati hanno raggiunto dei minimi nei giorni scorsi e ieri in coincidenza del dato USA hanno rimbalzato da alcuni supporti importanti.

Per il BTP 2067 finalmente è stato raggiunto il supporto degli 83 euro per contratto e ora dovrà mantenersi sopra quota 84 euro, per avere una direzione al rialzo che potrà farlo salire fino agli 89 euro.

Per il BTP 2072, è stato toccato il supporto dei 70 euro, ma sarà fondamentale superare quota 72 euro.

Passando al BTP 2051, il supporto raggiunto è a 68 euro, ma in questo caso la situazione è un po' più difficile.

Questa scadenza è più breve e quindi soffre di più in termini di volatilità e si muove in anticipo rispetto agli altri BTP.

Il 2051 deve superare i 70 euro per poter assistere ad un nuovo allungo.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del Bund e del Treasury e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento decennale tedesco è riuscito a superare la resistenza dell'1%, ma al momento si mantiene sotto alcuni ostacoli importanti.

Oltre quota 1,25% si salirà più rapidamente, ma fino a quando il rendimento del Bund decennale si manterrà sotto la soglia appena indicata, i livelli in questione saranno tutto sommato sopportabili.

Il rendimento del decennale USA è sotto la resistenza del 2,9% e fortunatamente sotto questa soglia non siamo in zona di pericolo.

C'è ancora possibilità di recuperi per i titoli statunitensi e quindi di ribasso per il rendimento.