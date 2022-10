Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund ha continuato a calare nelle ultime giornate. La tendenza in atto è destinata a proseguire?

Il cambio di Governo in Italia e le tensioni sul fronte dell'inflazione in Europa, non hanno impedito allo Spread BTP-Bund di calare ancora e ciò è avvenuto perchè sta salendo il rendimento tedesco e questo va a discapito del Bund.

Questa situazione un po' anomala aiuta il mercato italiano con uno scenario più favorevole per lo Spread BTP-Bund, per il quale confermiamo le resistenza a 240/250 e a 260 punti base.

Si conferma una sorta di ipervenduto che porta il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco sul supporto di 215/210 basis points.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Sarebbe auspicabile una discesa sotto area 200 punti base, in modo da poter affrontare con più tranquillità il recupero della parte bassa del canale dello Spread BTP-Bund.

Per il momento tutto fila liscio e se si dovesse superare al ribasso la soglia dei 200 punti base, evento a mio avviso probabile, sarà ancora meglio.

Anche il rendimento del BTP a 10 anni ha imboccato con decision la via del ribasso. Quali le attese nel breve?

L'allentamento della morsa speculativa sulle obbligazionari sta dando buoni frutti anche per il rendimento del decennale che si conferma in calo.

Questo offre la possibilità ai titoli obbligazionari quotati di recuperare, con il rendimento a 10 anni sceso dal 4,8% al 4,2%/4,15%.

Un simile andamento è indubbiamente favorevole al recupero di quella parte obbligazionaria molto venduta negli ultimi mese.

Sotto il livello del 4,2% lo scenario sarà positivo e in caso di flessioni sotto il 4,1% sarà ancora meglio, con possibili target a 3,8%/3,7%.

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

L'indice de BTP quotati è in forte recupero e fortunatamente siamo a un passo dalla resistenza degli 86 euro per contratto 100, quindi significa che l'indice delle obbligazioni ha recuperato mediamente 5-6 euro di valore contrattuale.

L'obiettivo è superare la soglia degli 86 euro e salire fino a quota 92-94 euro, dove tornerebbe il sorriso su tutti i BTP quotati.

Il BTP 2067 sta recuperando bene e dovrebbe riagganciare i massimi degli 82 euro per contratto e da lì allungare fino a 83-84 euro.

Negatività solo in caso di ritorno sotto i 69 euro per contratto, preludio a una flessione più ampia verso i 66-65 euro.

Situazione positiva anche per il BTP 2072 che ha superato i 64 euro per contratto e può raggiungere i 68 euro per poi allungare fino ai 70 euro.

Positività anche per il BTP 2051 che si trova sopra i 60 euro e può salire verso i 63 e i 65 euro, con proiezione successiva a 75 euro.

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento Bund e del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del decennale americano è sceso sotto il 4% ed è arrivato al 3,97%, con una situazione favorevole a un ribasso che potrebbe portare fino al 3,75%.

Ancora più favorevole lo scenario per il rendimento del Bund a 10 anni che è sceso dal 2,5% della scorsa settimana al 2% attuale.

Le attese sono per un ulteriore calo fino all'1,75% per poter finalmente avere una situazione di maggiore tranquillità sui mercati.