Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si muove a poca distanza dall'area dei 230 punti base. Si aspetta ulteriori rialzi nel breve?

Lo Spread BTP-Bund continua a rimanere fortunatamente sotto il livello dei 240 punti base, importante resistenza da non violare al rialzo.

Sotto i 240 basis points si può sperare in una discesa verso il supporti dei 200 punti base, il che significa che smetterà di salire anche il rendimento del Bund, ma soprattutto quello del BTP a 10 anni che ha superato la soglia del 4%.

A pesare sul mercato è l'accelerazione dell'inflazione e a risentirne sono tutti i rendimenti, ma da qui a breve la situazione dovrà sbrogliarsi, perchè il mercato dei tassi è il più liquido e il più importante al mondo.

Come ha detto poc'anzi, il rendimento del BTP a 10 anni si è spinto oltre il 4%. Nuovi pericoli all'orizzonte?

Avere un rendimento delBTP a 10 anni è non solo fastidioso, ma anche pericoloso, perchè ha come conseguenza anche una liquidità che scarseggerebbe nel mercato italiano.

E' importante che la soglia del 4% faccia identificare l'Italia coe una buona democrazia per poter investire e ricavare più soldi da questo tasso di interesse alto, anche se al contempo ci indebitiamo di più noi italiani.

Al momento il decennale è su massimi relativi, ricordando che a giugno abbiamo visto un ritorno al 4,3%.

Fortunatamente non c'è un grosso movimento in questa zona di resistenza, quindi l'augurio è che il rendimento del BTP a 10 anni possa tornare al 3,5% prima e magari al 3% dopo.

In lina teorica mi aspetto una discesa sia dello Spread che del rendimento del BTP decennale, ma sarà difficile perchè abbiamo alle porte il prossimo meeting della Fed e le elezioni politiche in Italia.

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

Il BTP 2067 si trova nell'area di supporto intorno ai 75 euro per contratto e ora deve superare i 78 e gli 80 euro pr tornare a salire con forza.

L'auspicio è che si crei un doppio minimo su questi livelli e dal momento che c'è poca volatilità, il mercato potrebbe partire a breve.

Per il BTP 2072 siamo in lateralità tra i 63 e i 66 euro per contratto ed è importante che si crei questa accumulazione di volatilità.

Ci sono dei segnali ancora negativi per questo BTP che però potrebbe muoversi nella direzione giusta e spingersi quindi sopra la reistenza a 66-67 euro.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del rendimento Bund e del Treasury e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Bund a 10 anni è arrivato su livelli stratosferici, ossia intorno all'1,8%.

C'è un affievolimento della volatilità sui livelli correnti e l'auspicio è che possa stornare verso l'1,4%, dove c'è un gap aperto, e poi fino all'1,1%.

Spostando lo sguardo agli Stati Uniti, il rendimento del Treasury a 10 anni è sopra il 3,45%, massimo di breve periodo.

Si tratta di un livello molto alto che non si vedeva da 10-12 anni, quindi anche negli Stati Uniti è onerosa la richiesta di soldi ad altri investitori istituzionali.

Per avere un primo allentamento delle tensioni serve una discesa del decennale americano almeno fino al 3%.