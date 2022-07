Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dello Spread BTP-Bund e quali le attese nel breve?

Lo Spread BTP-Bund ha provato a scendere sotto i 200 punti base, ma deve violare il supporto a 196 basis point per far sì che si cali ancora verso i 173/170 puntu base.

Questa discesa confermerà un buon recupero delle obbligazioni quotate, quindi potremmo aspettarci ottime sorprese più in là per i BTP.

Il rendimento del BTP a 10 anni è tornato poco al di sotto del 3,5%. Quali le attese per le prossime sedute?

Il decennale italiano ha violato al ribasso il supporto del 3,5% e ora è quantomeno in direzione del sostegno più basso intorno al 3,1%/3%.

Questo livello dovrebbe un po' attenuare la discesa, fermo restando che il raggiungimento di quota 3,1%/3% può lasciare spazio a ulteriori rimbalzi dei BTP quotati.

Superata la crisi estiva, c'è da aspettarsi buone notizie anche a livello macroeconomico globale, ma lo scenario in generale non è così bello, motivo per cui bisogna prestare la massima attenzione.

Quali sono i BTP che sta seguendo in particolare in questa fase di mercato?

Per quanto riguarda l'indice dei BTP quotati, siamo in forte recupero, visto che stiamo superando i 92 punti e questo apre spazio al recupero dei 98/100 punti.

Segnalo in particolare l'ottima performance del BTP 2051 che supera la resistenza dei 65 euro per contratto e si dirige verso quella dei 70 euro.

Da lì si apre uno scenario abbastanza positivo e con un ulteriore arretramento del decennale italiano, si potrebbe salire ancora fino a raggiungere la resistenza dei 75 euro, mentre solo sotto i 62 euro si invertirà il rialzo.

Buona anche la performance dl BTP 2067 che è nuovamente alle prese con l'ostacolo degli 80 euro per contratto.

Solo il superamento degli 82 euro spianerà la strada a uno scenario fortemente positivo, per il raggiungimento di quota 86 euro.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del Bund e del Treasury e quali i possibili scenari ora?

Il Bund è in una fase di recupero ed è sotto resistenza dei 148 euro per contratto futures.

Bisogna superare questa soglia per salire fino a 153 euro, ma bisogna ricordare che nell'incertezza del mercato il Bund ha quotato molto alto, quindi è probabile che non sia preferito come asset e che si punti maggiormente a obbligazioni periferiche come ad esempio i BTP.

Il rendimento del decennale viaggia intorno all'1,36% e l'abbattimento di questo supporto porterebbe a quotare intorno all'1%-0,98% e questo farebbe calmare tante situazioni speculative sull'obbligazionario.

Quanto al decennale americano, siamo tornati al 3% e il breakout al ribasso della soglia del 3,1% apre la strada fino al 2,6%.