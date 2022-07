Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund continua a mantenersi saldamente sopra i 200 punti base. Quali scenari si possono tratteggiare ora?

Lo Spread BTP-Bund purtroppo rimane sopra il supporto dei 206 punti base, ma si mantiene tutto sommato in una zona tranquilla che fa rilassare un po' i mercati.

E' necessario però abbattere il supporti dei 200 punti base, sotto cui lo Spread BTP-Bund potrà spingersi verso il successivo in area 150 basis points.

Con una discesa di questo tipo possiamo tranquillamente difenderci, ma fino a quando resteremo sopra quota 200 punti base, l'alert di salita dello Spread BTP-Bund resterà acceso, perchè si potrebbe tornare verso i 230-250 punti base.

Più siamo sui livelli attuali meglio è, perchè vorrà dire che la lateralità porterà a una eventuale futura discesa.

I BTP oggi sono stati colpiti dai sell, con il rendimento del decennale tornato a salire con decisione. Quali le attese nel breve?

Il rendimento dl BTP a 10 anni è tornato un po' a salire, ma siamo fortunatamente sotto la resistenza del 3,47%.

Fino a quando non supereremo questo ostacolo potremo ancora stare sereni, considerando che la volatilità ancora presente sul mercato accompagnerà eventualmente allunghi al ribasso.

Al rialzo il prossimo ostacolo è al 3,47% prima e poi al 3,6%, mentre al ribasso bisognerà violare il supporto del 3,15% per continuare nella discesa.

In tal caso il rendimento del decennale potrebbe calare verso il 2,6% e il 2,4%, cosa che potrebbe accadere se si calmeranno un po' gli animi a livello di Banche Centrali.

Per quanto riguarda l'indice dei BTP quotati, siamo a 92 punti, quindi tutti i BTP sono in una fase di recupero.

Il permanere dell'indice sui livelli attuali sta a significare il fatto che tutti i BTP quotati per il momento trovano un valido supporto per poi eventualmente muoversi al rialzo.

Quali sono i BTP che sta seguendo in particolare in questa fase di mercato?

Per i BTP quotati oggi ci siamo svegliati male, nel senso che il 2067 è tornato a scendere e siamo sotto gli 80, ma sopra il supporto dei 77,5.

Un nuovo allungo sopra 80 porterà un'accelerazione verso quota 85 euro per contratto, mentre pericolosa sarebbe una discesa sotto i 75 euro.

Passando al BTP con scadenza 2072, che dovrebbe essere il più allineato alle attese di rendimento future dell'Italia, siamo sui 65 euro per contratto.

Siamo su un supporto fondamentale e non bisognerà cendere sotto i 63, mentre sopra la resistenza a 68 euro vedremo un'accelerazione verso i 73 euro.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del Bund e del Treasury e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Bund a 10 anni è in forte recupero, tanto che viaggia intorno all'1,3%, ma per fortuna è stato respinto dalla zona di 1,33%-1,35%.

Questa è la resistenza che non deve essere superata per non ritornare verso quota 1,6%, mentre un ritorno sotto il supporto i 1,17% prima e 1,03% dopo, può farci rilassare fino all'area di 0,81%/0,8%.

C'è da dire che la volatilità del rendimento tedesco si è un po' affievolita, quindi non c'è una grossa probabilità di ritorno verso il basso.

Il rendimento del decennale americano punta a testare nuovamente la resistenza di 2,98/2,99%, la cui violazione porterebbe ulteriori rialzi.

Una situazione un po' più stabile di Wall Street potrebbe far tornare volatilità sul rendimento e riportarlo sulla parte bassa verso il supporto del 2,8% e del 2,6%.