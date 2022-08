Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Cosa può dirci in merito al recente andamento dello Spread BTP-Bund e quali le attese nel breve?

Lo Spread BTP-Bund è in una fase di lateralità, con una resistenza intorno ad area 235/250 punti base.

L'auspicio è che questo ostacolo possa schiacciare il prezzo verso il basso, con un ritorno dello Spread verso i 210/200 basis points.

In tal caso il rendimento del BTP a 10 anni potrebbe tornare sotto il 3,2%, mentre tutti i BTP quotati potrebbero tentare il raggiungimento di quota 80-90 euro per contratto.

Il rendimento del BTP a 10 anni è tornato a salire oltre il 3,5%. Quali le attese nel breve?

I dati dell'inflazione e l'attesa i nuovi rialzi dei tassi di interesse a settembre, hanno spinto nuovamente vero l'alto i rendimenti dei titoli di Stato dei Paesi finanziariamente più avanzati.

Il rendimento del BTP a 10 anni per ora si mantiene sotto il 3,7% e ora deve tornare sul supporto del 3,35% sotto cui si potrà sperare in una discesa fino al 3%.

Siamo in una fase di lateralità tra il 3% e il 3,6% e sarà importante vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

La mia idea è che il rendimento del BTP a 10 anni possa tornare a scendere, ma tutto dipenderà da quello che accadrà sia a livello di Banche Centrali sia sul fronte politico con le elezioni del 25 settembre.

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

Per quanto riguarda l'indice di tutti i BTP quotati, dopo le discese dei giorni scorsi siamo tornati sopra i 90 euro per contratto.

Adesso l'indice punta alla resistenza in area 94-95, da superare per vedere su quotazioni alte tutti i BTP quotati.

Il BTP 2067, che è un po' il benchmark del mercato obbligazionario, ha toccato un supporto importante a 79,5/79,4 ed è un peccato essere scesi dai 90 agli 80 euro, perchè eravamo su livelli da cui si poteva allungare verso quota 100.

Dagli 80 euro attuali, il BTP 2067 deve rimbalzare sopra la prima resistenza a 86,7 per poi salire fino a 90 prima e a 100 euro dopo.

Il BTP 2051 ha toccato un minimo importante intorno ai 65 euro e ora deve salire verso i 70 euro e superarli per ritestare la resistenza a 74/75 euro, con proiezione successiva in area 84 euro.

Cosa può dirci in merito al recente andamento del Bund e del Treasury e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Bund è quello che ha stupito di più perchè ha corso tanto ed è arrivato al test della resistenza all'1,35%.

Tale soglia non deve essere superata per poter sperare in un ritorno verso l'1,15%-1%.

Anche il decennale americano è sulla resistenza del 3,1% e deve calare sotto il 3%, ma molto dipenderà da quanto si deciderà a Jacksone Hole.