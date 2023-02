BTP e Spread: possibili sorprese ora. I titoli sotto esame

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund ieri è sceso, mantenendosi però al di sopra dei 180 punti base. Vede ulteriori ripiegamenti nel breve?

Lo Spread BTP-Bund fortunatamente irmane incastrato in questo movimento laterale che ha come resistenze i 205 e i 220 punti base e come supporti i 180 e i 170 basis points.

Spread BTP-Bund: quali scenari?

Fino a quando il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco rimarrà in questo intervallo di prezzi non ci saranno pericoli particolari.

Chiaro è che più scenderà e meglio sarà per i mercati azionari, ma anche per quelli obbligazionari, anche se questi ultimi sembrano non voler seguire i primi in questa fase di rialzo e quindi sono un po' più sacrificati, anche se le quotazioni tutto sommato sono entusiasmanti.

Secondo la mia view è difficile che lo Spread BTP-Bund possa scendere e piuttosto potrà rimanere in laterale, riproponendosi verso le resistenze.

Sotto la lente il rendimento del BTP a 10 anni

Il rendimento del BTP a 10 anni resta ancora per il momento poco al di sopra della soglia del 4%. Quali le attese per le prossime sedute?

Per il rendimento del BTP a 10 anni sta tenendo forza la resistenza del 4,3%, quindi i corsi sono proiettati verso il supporto del 3,95%, sotto cui si scenderà fino al 3,7%.

C'è da dire che alla luce delle dichiarazioni dei consulenti della BCE e della Fed, la situazione dell'inflazione è peggiore in Europa rispetto a quella degli Stati Uniti.

Sarà importante quindi vedere cosa succederà nei prossimi giorni rispetto alle scelte di politica monetaria delle Banche Centrali sulle due opposte sponde dell'Atlantico.

I BTP da tenere d'occhio ora

Quali sono i BTP che sta tenendo d'occhio più di altri in questa fase di mercato e quali le attese ora?

Tra i BTP quotati il benchmark fondamentale resta quello con scadenza 2067 che recupera un po', ma resta incastrato sotto la resistenza dei 73 euro per contratto che è chiusura gap tra l'altro.

Bisogna superare i 73 euro per salire fino a 75 euro, alternativamente una discesa sotto i 70 ci riporterà su livelli più bassi.

Recupera bene il BTP 2072 che trattiene il supporto dei 60 euro, senza chiudere però il gap a 62 euro.

Un allungo al ribasso sotto il supporto dei 58 euro porterà verso i 57 euro, con successiva chiusura di alcuni gap importanti.

Focus su Bund e Treasury

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento del Bund e del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Bund a 10 anni trova una forte resistenza in area 2,4%, la cui tenuta dovrebbe favorire un ripiegamento verso la soglia del 2%, ma anche in questo caso la discesa non sarà così facile.

Il rendimento del Treasury è sotto la resistenza del 3,7% che si fa sentire e che dovrebbe portare a una flessione verso il 3,5%.

Se tutto va bene si dovrebbe calare fino al 3,4%, ma a differenza di quanto indicato prima per l'omologo rendimento dell'Italia e della Germania, negli Stati Uniti siamo un po' più rialzisti, quindi bisogna prestare un po' più di attenzione.