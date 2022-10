Quest'ultima seduta della settimana per gli asset italiani, a partire dall'azionario, visto chw a Piazza Affari il Ftse Mib, pur confermandosi in negativo, ha più che dimezzato le perdite accusate nel corso della giornata.

Spread e BTP volatili ma in miglioramento rispetto alla mattinata

Movimenti di una certa entità si registrano anche sul mercato obbligazionario, dove si assiste a un deciso rientro delle tensioni che avevano dominato la scena soprattutto in mattinata.

Al momento lo Spread BTP-Bund è fotografato a 233,29 punti base, con un frazionale calo dello 0,02%, dopo aver superato nell'intraday la soglia di 238 bass points.

In miglioramento anche i BTP che ora vedono il rendimento del decennale salire dello 0,67% al 4,767%, dopo la violazione del 4,81% nel corso della seduta.

In serata verdetto sul rating di Italia, Germania, Grecia e Regno Unito

Prevale un clima di attesa in vista degli importanti pronunciamenti di due agenzie di rating sulla valutazione del merito di credito di alcuni Paesi europei.

Nel dettaglio, Fitch si esprimerà sul rating della Germania, mentre Standard & Poor's su quelli di Grecia, Gan Bretagna e Italia.

L'attenzione è ovviamente focalizzata sul nostro Paese, in attesa di vedere se S&P cambierà o meno le sue valutazioni che vedono al momento un rating "BBB" sull'Italia, a fronte di un outlook "stabile".

Da ricordare che quest'ultimo a fine luglio scorso è stato tagliato dal precedente livello "positivo", complici i rischi per le riforme, citati dagli analisti in seguito alla crisi del Governo Draghi.

Spread e BTP: cosa aspettarsi da S&P? La preview di MPS

Sale ora l'attesa per vedere quale sarà la decisione dell'agenzia di rating sull'Italia, ma è molto probabile ch rimarrà deluso chi si aspetta particolari sorprese.

Gli strategist di MPS Capital Services, in una nota diffusa questa mattina hanno evidenziato che proprio il fatto che l'outlook del nostro Paese sia stato rivisto a fine luglio, li induce a credere che una variazione del giudizio possa essere rimandata da S&P a una prossima revisione nel corso del 2023.

Le previsioni di Unicredit

Una previsione condivisa anche dai colleghi di Unicredit Research che vedono un nulla di fatto questa sera sul rating dell'Italia.

Gli analisti, infatti, non credono alla possibilità di nuovi movimenti da parte di S&P in un momento particolare come quello attuale in cui un nuovo Governo si deve ancora formare.

Unicredit ricorda del resto che i principali timori dell'agenzia di rating sono proprio legati all'impegno del prossimo Esecutivo a portare avanti il percorso di riforme delineato dal PNRR, ossia dal piano nazionale di ripresa e resilienza.

Difficilmente quindi si esprimerà prima di vedere effettivamente la strada che verrà imboccata dal Governo che dovrebbe prendere vita a breve.

BTP e Spread: dopo S&P si guarderà subito alla BCE. Quali le attese?

In assenza di novità sul rating dell'Italia, Spread e BTP potranno ripartire lunedì prossimo con una certa tranquillità, almeno sul fronte della valutazione del merito di credito del nostro Paese.

A guidare i mercati, infatti, sono molti altri fattori, e tra i catalizzatori di breve si segnala l'appuntamento della prossima settimana.

La data da cerchiare sul calendario è quella del 27 ottobre, giorno in cui si riunisce la BCE che, salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe aumentare dello 0,75% i tassi di interesse.

Se da una parte questa mossa è già scontata dal mercato, dall'altra sarà importante seguire con attenzione tutte le indicazioni che arriveranno dall'Eurotower.

Secondo gli strategist di Barclays, la "Bce potrebbe fare luce non solo sulla traiettoria dei suoi tassi, ma anche sulle prospettive di normalizzazione del bilancio".

Gli analisti ritengono in ogni caso che i rischi per i rendimenti dei BTP e in generale dei titoli di Stato dell'area euro, siano orientati al rialzo visto che l'inflazione continua a essere una minaccia costante per tutti i Paesi sviluppati.