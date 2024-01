BTP e Spread: scenari diversi ora. I titoli da monitorare

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund viaggia a poca distanza dall’area dei 160 punti base. Quali i possibili scenari nel breve?

Lo Spread BTP-Bund è tornato a restringersi e rispetto alla scorsa settimana è stato respinto dalla resistenza dei 170 punti base, quindi per ora pericolo scampato.

Spread BTP-Bund: pericolo scampato?

Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco ha toccato il supporto, ormai battuto da tempo, dei 165-160 punti base, da cui si potrebbe tornare a salire per tornare in area 170 basis points.

L’unica alternativa è che i dati sull’inflazione statunitensi ed europei tornino a scendere per spingere lo Spread BTP-Bund verso i supporti più bassi dei 120 punti base prima e dei 100 basis points dopo.

Le attese per il rendimento del BTP a 10 anni

Il rendimento del BTP a 10 sta risalendo la china dopo i recenti cali. Si aspetta ulteriori rialzi nelle prossime sedute?

Il rendimento del BTP a 10 anni purtroppo torna a salire e si riporta sopra il 3,8%, con l’obiettivo di un allungo verso la soglia del 4%, seguendo un po’ la cavalcata rialzista del rendimento decennale statunitense.

Anche per il rendimento del decennale italiano si sta configurando un pattern di inversione e appena superato il 4,1% si tornerà a salire fino al 4,5%.

I BTP da tenere d’occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

Il BTP 2067 trova resistenza a 72 euro per contratto e deve superare questa soglia e agganciare la resistenza dei 75 euro, per tornare a salire e superare i 78 euro.

L’alternativa sarà tornare verso il basso fino al supporto dei 67 euro.

Il BTP 2072 sale fino ai 60 euro, ma viene respinto da tale soglia, ritrovandosi sul supporto dei 59,8/59,5 euro.

Questa soglia di prezzo non deve essere violata al ribasso, pena un allungo ribassista fino ai 55 euro.

Per il BTP 2051 abbiamo una resistenza a 60 euro per contratto e c’è più voglia di tornare verso l’area dei 57 euro, perché a differenza del BTP 2072 non ha supporti nell’immediato, se non quello appena citato.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Treasury a 10 anni torna sul 4% e l’obiettivo è di superare tale soglia, ma ciò non è positivo per l’economia in generale, perché porterebbe un rallentamento della ripresa azionaria.

C’è una figura di inversione dell’analisi tecnica, un cup & handle che porterebbe verso il 4,2% e il 4,5% il rendimento del decennale americano.

In rialzo anche il rendimento del Bund a 10 anni che supera il 2,2% e una volta chiuso il gap in area 2,23%, si potrà continuare a salire anche sul decennale tedesco per andare in zona 2,6%-2,8%.