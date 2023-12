BTP e Spread fuori pericolo? I titoli da tenere d’occhio

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si sta avvicinando progressivamente all’area dei 160 punti base. Quali le attese per le prossime sedute?

La fine dell’anno potrebbe ancora spingere il mercato al rialzo, ma non dobbiamo abbassare la guardia.

Dove andrà lo Spread BTP-Bund?

Lo Spread BTP-Bund viaggia intorno all’area dei 163-162 punti base e da qui potrebbe rimbalzare in direzione della resistenza in area 183 basis points.

Il raggiungimento di questa soglia sarà pericoloso, perché il superamento della stessa porterà il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco nuovamente verso la soglia dei 210 punti base.

Sotto la lente il rendimento del BTP a 10 anni

Il rendimento del BTP a 10 anni sta risalendo un po’ dopo i recenti ribassi. Quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del BTP a 10 anni torna a salire e si riporta verso l’area del 3,6%, ma si mantiene per ora sotto la trendline resistenziale.

Fino a quando il rendimento del decennale non salirà oltre il 3,86%-3,9%, saremo ancora in una buona fase di ripresa dei mercati.

I BTP da tenere d’occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

Siamo sui dei massimi relativi, nel senso che diversi BTP sono tornati su livelli di prezzo che non si vedevano dallo scorso anno.

Siamo però fuori pericolo, perché ad esempio il BTP 2067 si trova sopra il supporto dei 69 euro per contratto, ma potrebbe ancora andare a consolidare tale sostegno, per poi tornare verso una fase ascendente con possibile salita verso i 90 euro per contratto.

Il BTP 2052 viaggia sopra i 58 euro per contratto e la tenuta di tale soglia dovrebbe favorire una salita verso i 68/70 euro.

Il BTP 2051 ha recuperato bene e si è riportato sulla resistenza dei 63 euro, mentre il supporto importante da testare è a 57,5 euro, la cui tenuta potrebbe aprire la strada a una salita fino ai 75 euro per contratto.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento del Bund e del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Bund a 10 anni viaggia poco sotto il 2% e in caso di superamento della barriera del 2,12% si tornerà a salire e questo non sarà positivo per tutti i mercati azionari.

Per il Treasury a 10 anni siamo leggermente in discesa al 3,86%, ma è bene rimanere in guardia, perché si potrebbe tornare al di sopra del 4%, visto che i corsi si trovano ora a contatto con un supporto, la cui tenuta potrà favorire una risalita.