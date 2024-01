BTP: tassi e Spread su binari diversi. I titoli appetibili

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è sceso al di sotto della soglia dei 160 punti base. Si aspetta ulteriori restringimenti nel breve?

Lo Spread BTP-Bund fortunatamente è sceso al di sotto di alcuni livelli di prezzo importanti, tra cui area 163 punti base.

Spread BTP-Bund verso nuovi cali?

Le attese sono ora per una prosecuzione del ribasso in direzione di quota 150 basis points, senza escludere estensioni fin verso la soglia dei 145 punti base.

Questo alleggerisce un po’ la posizione degli indici azionari, ma bisognerà vedere ora quale sarà la reazione dei BTP quotati, anche se il calo dello Spread BTP-Bund porta inevitabilmente a tranquillità e stabilità sui mercati.

Le attese per il rendimento del BTP a 10 anni

Il rendimento del BTP a 10 sta seguendo un movimento diverso dallo Spread, rimanendo a poca distanza dalla soglia del 4%. Cosa aspettarsi?

Il rendimento del BTP a 10 anni non è rimasto del tutto sordo alla discesa dello Spread BTP-Bund, ma si mostra stabile intorno all’area del 3,9%.

La direzione rimane quella del 4% e fino a quando il rendimento del decennale non scenderà al di sotto del 3,5% non avremo alcun vantaggio per l’economia italiana, costretta reperire denaro fresco pagando più interessi.

In caso di discesa del rendimento del BTP a 10 anni sotto la soglia del 4%, allora la situazione si distenderà e ci saranno più possibilità di recupero dell’economia.

I BTP da tenere d’occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

Per i BTP quotati segnala un leggero recupero del titolo con scadenza 2067, che mantiene il supporto dei 70 euro e potrebbe rimbalzare dai valori attuali per andare a prendere i 76 euro.

Consiglio di fare attenzione a un’eventuale discesa sotto i 69 euro, preludio a una flessione più marcata verso i 67 e i 65 euro.

Per il BTP 2072 segnalo un supporto importante a 59 euro, la cui tenuta potrà favorire una salita verso i 64 euro, mentre al ribasso è bene fare attenzione alla soglia dei 56 euro.

La scadenza più breve e più volatile è quella del BTP 2051, con supporto in area 57 euro, da cui si potrebbe salire verso i 64 euro.

In alternativa il titolo sotto i 57 euro sarà destinato a ritornare in direzione di quota 52 euro.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento del Treasury a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Bund a 10 anni è tornato al di sopra del 2,3%, riportandosi quindi su valori piuttosto alti e non è da escludere nel breve una salita a testare nuovamente la soglia del 2,5%.

Primi segnali di ripresa solo con ritorni al di sotto dell’area del 2%.

Stessa situazione per il rendimento del Treasury a 10 anni che deve tornare almeno sotto il 3,7%-3,6% per poter respirare un po’.