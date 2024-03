Chiusa definitivamente l’ultima emissione del Btp Valore 2024: la collocazione è partita il 26 febbraio ed è rimasta attiva fino al 1 marzo 2024 ore 13.

La nuova emissione come anche le passate è stata dedicata al mercato retail e ai piccoli risparmiatori ed è arrivata dopo le due precedenti del 2023, di giugno e di ottobre.

Il nuovo lancio non è stato tanto diverso dai precedenti, ma ha fatto registrare cifre record di sottoscrizioni già a partire dal primo giorno di collocamento e chiudendo con oltre 18 milioni di euro di sottoscrizioni.

Già dal 26 febbraio si era visto un crescente interesse sul titolo con un valore di 6,4 miliardi di euro a chiusura della giornata di collocazione, per un totale di 210.825 mila contratti sottoscritti per un importo medio a contratto di ì circa 30.533 euro.

Ma come si è conclusa la collocazione e quali sono i rendimenti definitivi? Eccoli nel dettaglio.

Btp Valore 2024, è record nell’ultima giornata: ecco cosa c'è sapere e i tassi definitivi

Chiusa definitivamente la collocazione dell’ultima serie di Btp Valore 2024, il titolo dello Stato italiano lanciato dal ministero dell’Economia e delle Finanza (Mef) il 26 febbraio 2024 e fino al 1 marzo 2024 alle ore 13.

Il nuovo lancio dedicato al mercato retail e ai piccoli risparmiatori che lo hanno acquistato con la con la certezza di un prezzo “alla pari”.

In poche parole il costo di acquisto sarà lo stesso del capitale rimborsato a scadenza. Il rendimento sarà dunque determinato solo dalle cedole che verranno incassate nel corso degli anni e dall'eventuale premio di fedeltà finale.

Questo ha una scadenza di sei anni, con un tasso minimo garantito del 3,25% per i primi tre e del 4% dal quarto in poi, con premio fedeltà alla scadenza che sale allo 0,7% rispetto alle precedenti emissioni.

Il premio finale va ricordato che viene corrisposto solo alla scadenza, contestualmente al rimborso del capitale, ma solo se il titolo è acquistato nell’emissione primaria e a patto di averlo mantenuto in portafoglio per tutta la sua durata.

Il titolo, con codice IT0005583478, in questi giorni di contrattazione ha registrato cifre da primato chiudendo e battendo ogni record rispetto alle precedenti collocazioni.

Raccolti in questi giorni di collocamento 18,31 miliardi di euro con record anche nei contratti registrati, 656.369. Un numero molto elevato e che segna il record.

La precedente emissione di Btp Valore di ottobre aveva segnato un raccolto di oltre 17 miliardi di euro, mentre la prima emissione di giugno aveva superato di poco i 18 miliardi.

A 23 minuti dalla fine dell’emissione un investitore multimilionario ha deciso di calare il carico da novanta, stracciando i precedenti record

Btp Valore 2024, questi i rendimenti definitivi

Dopo la chiusura del collocamento del Btp Valore 2024, sono stati resi noti anche i tassi annuali definiti.

In realtà sono stati confermati quelli annunciati il 23 febbraio, ossia il 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno mentre è previsto il 4% per il 4°, 5° e 6° anno.

L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot in queste cinque giornate.

Il titolo ha data di godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030.

Inoltre su questo titolo spicca un'aliquota fiscale agevolata al 12,5%, rispetto al 26% previsto per gli altri strumenti finanziari.

Ecco un’ipotesi di guadagno

Come per tutti gli investimenti anche per il Btp Valore, il guadagno collegato all’investimento dipende dall’importo investito.

Ipotizzando di aver sottoscritto contratti per 30.000 euro la cifra netta complessiva di guadagno dopo i 6 anni, incluso il premio fedeltà, sarà di circa 5.893 euro, con una crescita del 19,64°%. Mediamente il guadagno annuale sarà pari a circa 982 euro.

Se invece la cifra investita sale a 100.000 euro il guadagno netto complessivo sarà di circa 19.643 euro contro un guadagno medio annuale di circa 3.273 euro.

Se vi state chiedendo se conviene o no la sottoscrizione di questa famiglia di titoli, la risposta è dipende.

Certamente esistono strumenti finanziari con rendimenti maggiori, ma il Btp è molto più sicuro di altre soluzioni.