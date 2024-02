BTP e Spread: nuovi cali in vista? I titoli da monitorare

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si mantiene tra i 150 e i 160 punti base al momento. Quali i possibili scenari nel breve?

Lo Spread BTP-Bund si muove per ora sopra il supporto dei 151 punti base e fino a quando si manterrà al di sopra di tale soglia, purtroppo non potrà calare ulteriormente.

Spread BTP-Bund: cosa aspettarsi?

Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco potrebbe veder lievitare le quotazioni e salire fino ai 170 punti base prima e poi in direzione dei 180 basis points.

Fino ad allora dovremo aspettare e capire dove lo Spread BTP-Bund si potrà dirigere, perché siamo in un movimento laterale compreso tra i 150 punti base di minimo e i 170 basis points di massimo.

Focus sul rendimento del BTP a 10 anni

Il rendimento del BTP a 10 anni sta provando ad allontanarsi dalla soglia del 4%. Si aspetta ulteriori ripiegamenti nel breve?

Il rendimento del BTP a 10 anni ha visto una discesa, ma siamo ora sul supporto importante del 3,7%, da cui potrebbe rimbalzare in direzione della soglia del 4%.

In alternativa, sotto area 3,7% il rendimento del Btp a 10 anni potrebbe scendere verso il 3,5%, oltre cui la flessione proseguirà fino al 2,9%.

I BTP da tenere d’occhio

Quali sono i BTP che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato?

Non è un buon momento per i BTP quotati, perché ci troviamo in un movimento laterale, ad esempio tra i 70 e i 72,5 euro per contratto con riferimento al BTP 2067.

Siamo in laterale ormai da gennaio, dopo i massimi di dicembre, quando è stata raggiunta la soglia dei 78 euro.

Sopra i 73 euro si tornerà almeno a 75 euro e poi si potrà salire anche fino alla sogli degli 80 euro.

Per il BTP 2072 segnalo un supporto in area 62 euro, da cui si potrebbe rimbalzare verso i 65 euro, mentre il BTP 2051 trattiene il supporto dei 60 euro con un po’ più di forza rispetto agli altri titoli.

Il BTP 2051 potrebbe superare con facilità la barriera dei 61 euro e quotare intorno ai 66-68 euro.

Bund e Treasury sotto la lente

Come valuta l'attuale impostazione del rendimento del Treasury e del Bund a 10 anni e quali i possibili scenari ora?

Il rendimento del Treasury a 10 anni è favorito dal mantenimento dei tassi di interesse su livelli elevati, perché questo offre stabilità.

Il supporto reale ora è in area 3,8%, sotto cui si potrà scendere verso l’area del 3,4%, diversamente si rimbalzerà fino alla resistenza del 4%.

Fase calante importante per il rendimento del Bund a 10 anni che scende verso l’area del 2%, sotto cui c’è un bel supporto intorno all’1,8% prima e ben più in basso in area 1%.