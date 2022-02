In questo momento navigare in borsa è estremamente complicato, l’analisi tecnica fornisce una bussola affidabile. Applichiamola a 4 titoli del Ftse Mib: Amplifon, Buzzi Unicem, Assicurazioni Generali e Interpump

Le criticità per i mercati azionari sono:

L’inflazione, le tensioni geopolitiche, il Covid

L'inflazione non accenna a calare, come invece speravano le banche centrali, e al tempo stesso la crescita economica, dopo il boom del 2021, sembra già avere perso parte della sua spinta. In aggiunta a questi due elementi, che da soli basterebbero a fare storcere il naso ad un economista chiamato a valutare le prospettive per i mercati azionari, si sono aggiunte le tensioni geopolitiche, con la temuta invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ma non solo, anche in Medio Oriente. E il Covid, che sembra sparito dal radar dei rischi per gli investitori, è invece ancora un grosso problema, in particolare nel Sud Est asiatico, a Hong Kong, Singapore e in Corea del Sud.

Per quello che riguarda l'inflazione le ultime notizie sono davvero preoccupanti.

Negli USA i prezzi alla produzione di gennaio sono cresciuti dell'1%, contro il +0,50% atteso. Indice core a +0,8%, le attese erano +0,5%, come il dato precedente. Su base annua la crescita è stata del +9,70% (attese +9,10%).

In gennaio i prezzi alla produzione sono saliti in Cina del 9,1% annuo, in rallentamento rispetto al 10,3% precedente e sotto al 9,5% del consensus del Wall Street Journal. Il tasso d'inflazione è invece sceso allo 0,9% annuo dall'1,5% di dicembre, contro l'1,0% del consensus di Reuters. Nonostante questo la banca centrale cinese resta ferma nella sua politica "accomodante ed appropriata".

Nel Regno Unito a gennaio si è registrata una crescita dell'1,2% su base mensile per l'indice dei prezzi in uscita, dopo un incremento dello 0,3% rilevato a dicembre (consensus +0,6%). Su base annua si evidenzia una variazione positiva del 9,9% dopo l'incremento del 9,3% della rilevazione precedente (attese +9,1%).

I prezzi alla produzione in entrata sono cresciuti dello 0,9% su base mensile dopo una flessione dello 0,2% della rilevazione precedente (consensus +1%). Su base annuale i prezzi in entrata sono cresciuti del 13,6% dopo la crescita del 13,8% precedente.

Sempre nel Regno Unito l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS) ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato, nel mese di gennaio, una flessione dello 0,1% su base mensile dopo la variazione del +0,5% a dicembre, risultando superiore al consensus fissato su un decremento dello 0,2%. Su base annuale l'inflazione è cresciuta del 5,5% risultando superiore alla rilevazione precedente e alle attese (pari al +5,4%). L'indice core ha registrato un incremento del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2020.

L'indice dei prezzi al dettaglio (Retail Price Index) ha segnato un incremento del 7,8% su base annuale risultando superiore alle attese (+7,5%) e alla rilevazione precedente (+7,5%).

Se orientarsi con la bussola dell'analisi macroeconomica in questo momento è complicato, guardando all'analisi tecnica si possono invece scoprire occasioni interessanti, almeno per quello che riguarda il breve termine. E' il caso di quattro titoli del Ftse Mib che sembrano in procinto di mettere a segno un rialzo degno di nota.

Iniziamo questa carrellata con Amplifon

Il titolo è sostanzialmente sulla parità oggi, a 36,20 euro circa (+0,14%), e si è spinto nell'intraday fino a quota 36,62 euro. I prezzi erano però rimbalzati con forza martedì (+4,09%) prendendo spunto dalla candela giornaliera di tipo "hammer" di lunedì, con minimo a 33,53 euro.

La situazione attuale è molto simile a quella vista a inizio 2021, anche in quel caso, dopo una rapida discesa, i prezzi avevano disegnato, l'8 marzo, una candela "hammer" dalla quale era partito un prolungato rialzo.

Per confermare l'intonazione positiva i prezzi dovranno salire oltre 37,30, area di transito della media mobile esponenziale a 20 giorni, guadagnandosi in quel caso la possibilità di tornare in area 40,50/41 euro. Sotto 33,53 l'ipotesi rialzista verrebbe invece accantonata in favore del test dei 31 euro.

Da seguire con attenzione anche Buzzi Unicem

I risultati preliminari 2021 presentati pochi giorni fa mostrano ricavi saliti a 3,446 miliardi di euro, +6,9% rispetto ai 3,222 del 2020 (e sopra i 3,221 del 2019 pre-pandemia) e la posizione finanziaria netta positiva per 231,1 milioni (era negativa per 241,6 milioni a fine 2020). Il management prevede che l'esercizio 2021 si chiuda con un margine operativo lordo ricorrente di circa 795 milioni di euro (785 nel 2020 e 732 nel 2019).

Sul grafico i prezzi hanno disegnato una figura a "doppio minimo" dal 20 dicembre con base in area 17,85/95 euro. La figura rialzista è stata completata con il superamento del picco del 17 gennaio a 19,91 euro. La rottura di 20,40, da confermare in chiusura di seduta, area di transito della linea ribassista disegnata dal top di maggio 2021, confermerebbe la possibilità di vedere raggiunto il target del doppio minimo, collocato in area 22 euro (il target si calcola proiettando l'ampiezza della figura verso l'alto dal punto di rottura).

Solo discese al di sotto di area 19 euro farebbero temere un nuovo test del supporto critico di area 17,85/95 euro.

Generali si muove in controtendenza rispetto al Ftse Mib

I rappresentanti di Delfin, la holding di Leonardo Del Vecchio, e Fondazione Crt "si sono confrontati su temi di interesse comune relativi alle Assicurazioni Generali, anche alla luce della piu' recente evoluzione del quadro di riferimento" e hanno riaffermato "la correttezza e perdurante validita' della scelta di unirsi in un patto di consultazione". I due soggetti hanno chiarito, parlando di Assicurazione Generali che "Delfin e Fondazione Crt sono da sempre azionisti stabili orientati al lungo periodo" e vogliono consentire alla compagnia "di perseguire un percorso di crescita sostenibile, per superare le criticita' che ne hanno condizionato il posizionamento competitivo rispetto ai suoi principali competitors su scala europea, creare valore per tutti gli stakeholders coinvolti e per il Paese e preservare nel tempo l’autonomia dell’istituto".

Generali ha toccato mercoledì un massimo intraday a 18,895 euro, che ha permesso di superare, anche se solo marginalmente, il lato alto della figura di forma triangolare disegnata a partire dal top di novembre. La linea del triangolo passa a 18,85 circa, la sua rottura, confermata in chiusura di seduta, completerebbe la figura e segnalerebbe la ripresa dell'uptrend in atto da ottobre 2020. Il target, ottenuto proiettando l'ampiezza della figura dal punto di rottura, si colloca a 20,70 euro. Resistenza intermedia a 19,35, top dell'11 novembre.

Solo sotto area 18,30 rischio di testa della base del triangolo, a 17,65 euro, la cui violazione costringerebbe ad accantonare lo scenario rialzista.

Degno di nota infine Interpump Group

Degno di nota infine Interpump Group, che al momento è in rialzo dell'1,3% circa a 49,36 euro (massimo di seduta a 50,40). Banca Akros ieri ha portato il giudizio ad "accumulate" da "neutral" con target price a 57 euro. Intesa Sanpaolo ha invece confermato la raccomandazione "hold" ma ha incrementato il target da 52,40 a 55,20 euro. Molto buoni i risultati del quarto trimestre 2021: le vendite nette sono risultate di € 449,7 milioni (€340,1 milioni nel quarto trimestre 2020), in aumento del 32,2%, l'EBITDA pari a € 97,8 milioni (€ 78,8 milioni nel quarto trimestre 2020), in aumento del 24,1%, l'utile netto consolidato di € 54,7 milioni (€ 44,3 milioni nel quarto trimestre 2020), cresciuto del 23,5%.

Sul grafico si è registrato ieri un bel rimbalzo accompagnato da un picco di volumi, ai massimi dal 17 settembre 2021. I minimi di martedì, a 46,48, si collocano sull'obiettivo del testa spalle ribassista disegnato dal top del 31 agosto e completato il 13 gennaio (anche in questo caso il target della figura si calcola proiettandone l'ampiezza dal punto di rottura della sua base).

In area 47 euro quindi il testa spalle potrebbe avere esaurito le sue implicazioni negative e sarebbe possibile un tentativo di ripresa. Oltre 50,65, lato alto del gap del 14 febbraio, possibili movimenti verso i 55 euro. Se i prezzi dovessero salire anche oltre quella resistenza si aprirebbe la strada per il test a 58,50 dei minimi di fine novembre. Sotto area 47 euro le speranze di rialzo verrebbero negate.

(Alessandro Magagnoli)