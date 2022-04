Ancora un segno meno per Buzzi Unicem che ieri è sceso per la seconda seduta di fila, risentendo della negativa intonazione del mercato.

Buzzi Unicem: segno meno anche ieri

Il titolo, dopo aver avviato la settimana con un frazionale calo dello 0,05%, tirando il fiato dopo quattro rialzi di fila, ieri è sceso in maniera più decisa.

A fine sessione Buzzi Unicem si è fermato a 18,05 euro, con un ribasso dell'1,07% e oltre 900mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 1 milione.

Buzzi Unicem: Equita SIM guarda ai conti del 1° trimestre

Il titolo ieri è stato oggetto di analisi da parte di Equita SIM che ha presentato la sua preview sui conti del primo trimestre del gruppo in agenda il 12 maggio, con riferimento al fatturato e al debito.

La SIM milanese si aspetta una forte crescita della top-line, con un rialzo del 14,5% anno su anno, nonostante l’esposizione a Russia/Ucraina, grazie a un positivo pricing momentum, ma anche da una domanda di cemento tonica.

Buzzi Unicem: cosa aspettarsi a livello geografico

A livello geografico gli analisti si aspettano una solida performance de mercato americano, con volumi di cemento in crescita a una singola cifra bassa e un forte pricing.

Complessivamente, Equita SIM si aspettiamo un fatturato in crescita del 16% anno su anno, con un rialzo dell'8% a cambi costanti.

Previsto un incremento del fatturato in Italia del 17% anno su anno, guidato dal forte aumento dei prezzi passato ad inizio anno, mentre è attesa una debolezza a livello di volumi di cemento, visti in calo a una singola cifra media.

Atteso un buon andamento dei volumi con prezzi in salita a una singola cifra media in Europa centrale, con un fatturato complessivamente in crescita del 13% nell’area.

Equita SIM stima una marcata crescita in Polonia e in Repubblica Ceca, anche grazie al facile confronto con il primo trimestre 2021.

Visto un calo del fatturato del 31% in Ucraina per effetto della sospensione dell’attività dall’ultima settimana di febbraio con lo scoppio del conflitto. Volumi flat con prezzi in rialzo a una sola cifra in Russia.

Buzzi Unicem: i numeri previsti nei primi tre mesi del 2022

Guardando nel complesso ai dati del primo trimestre, Equita SIM vede un fatturato in rialzo del 14,5% a 781 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva per 219 milioni di euro, contro i 236 milioni di fine 2021.

Gli analisti confermano le loro stime che per il 2022 prevedono un Ebitda in calo dell'8% a 730 milioni di euro.

Attesa una buona partenza d’anno, ma gli analisti prevedono che con i risultati Buzzi Unicem confermi la guidance 2022 in attesa di maggiore visibilità sull’evoluzione macro e fornisca maggiori dettagli sul business russo anche alla luce delle nuove sanzioni europee e statunitensi.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Buzzi Unicem ribadisce la raccomandazione "buy" con un prezzo obiettivo a 25 euro.