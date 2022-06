La seduta di ieri si è conclusa senza infamia e senza lode per Buzzi Unicem che, dopo aver ceduto poco più di due punti percentuale giovedì, si è fermato a ridosso della parità prima del week-end.

Buzzi Unicem poco mosso prima del week-end

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 17,1 euro, con un frazionale rialzo dello 0,09% e volumi di scambio elevati, visto che a fine giornata sono transitate sul mercato oltre 1,87 milioni di azioni, più del triplo della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 600mila.

Buzzi Unicem svela la sua strategia di decarbonizzazione

Buzzi Unicem non ha dato vita a particolari reazioni all'indomani del Capital Markets Day dedicato alla sostenibilità, in cui ha svelato la propria strategia di decarbonizzazione.

Il gruppo aveva già annunciato con i risultati del primo trimestre di quest'anno i target di riduzione delle emissioni al 2030 e 2050, sostanzialmente allineati ai principali operatori di settore.

Con la presentazione di giovedì Buzzi Unicem ha fatto chiarezza sulle leve di riduzione delle emissioni, sulle tempistiche e la dimensione degli investimenti necessari.

Buzi Unicem: ecco le leve su cui si basa la strategia

La strategia si basa sulle seguenti leve:

efficientamento della produzione di calcestruzzo;

riduzione del clinker factor: target di 67,3% nel 2030 e 63,4% nel 2050 rispetto al 75,4% del 2021;

maggiore utilizzo di combustibili alternativi: target di 45,4% nel 2030 e 69,5% nel 2050 contro il 32,4% del 2021;

sostituzione del carbone/petcoke con il metano che è atteso generare oltre il 45% dell’energia termica da combustibili fossili nel 2030;

efficientamento dei consumi di energia;

carbonatazione del calcestruzzo;

decarbonizzazione dell’elettricità utilizzata;

Carbon Capture Usage and Storage: l’applicazione industriale di questa tecnologia è ancora in una fase iniziale, ma Buzzi Unicem sta investendo in diversi progetti pilota.

Il piano prevede un contributo rilevante dal CCUS solo dal 2030 in poi. La velocità di adozione della CCSU dipenderà anche dagli investimenti di altre società/governi soprattutto per lo sviluppo dell’infrastruttura (oggi assente).

La società si aspetta di raggiungere emissioni <500kg/t di cemento, in flessione del 20% rispetto al 2021, e la carbon neutrality nel 2050.

Il target al 2030 richiede investimenti per complessivi 750 milioni o circa 80 milioni l’anno nel periodo 2022-2030.

Tuttavia, è stato ribadito il target di capex su fatturato di circa l'8%, con Buzzi Unicem che provvederà ad un ribilanciamento degli investimenti ordinari.

Buzzi Unicem: Equita SIM commenta il piano

Gli analisti di Equita SIM ritengono sia un piano chiaro e basato su leve attuabili.

La pubblicazione dei target di emissione e della relativa strategia va venir meno uno degli elementi di critica del mercato nei confronti della società mentre la definizione del capex plan riduce, almeno in parte, l’incertezza sulle conseguenze della decarbonizzazione.

Equita SIM mantiene una view bullish su Buzzi Unicem, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 25 euro.

A puntare sul titolo è anche Banca Akros che suggerisce di acquistare, con un target price a 26 euro.