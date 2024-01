Campari: riflettori puntati sull’agave. Ecco cosa succede

Ancora una seduta in rosso per Campari che anche oggi viaggia con il segno meno, perdendo terreno per la terza sessione di fila.

Campari cala per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver inaugurato il nuovo anno con una flessione di quasi un punto e mezzo percentuale, oggi continua ad arretrare.

Negli ultimi minuti, Campari viene fotografato a 9,986 euro, con un ribasso dello 0,88% e oltre 1,1 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,2 milioni.

Campari: FT, calo prezzi agave

Un recente articolo del Financial Times offre alcuni spunti sul tema dei prezzi dell’agave, la materia prima per la produzione della Tequila, ricordando che Espolon Tequila vale l’8% del fatturato Campari.

Equita SIM evidenzia che due elementi in particolare sono coerenti con quanto già evidenziato più volte dal management.

I prezzi di mercato dell’agave stanno registrando una forte correzione, da circa 31 pesos/kg di picco a fine 2022-inizio 2023 fino a 10-15 pesos/kg ad oggi, complice la maggiore disponibilità di piante a maturazione, ricordando che la pianta dell’agave ha un ciclo di maturazione di circa 7 anni, e la normalizzazione della domanda nel principale mercato statunitense.

Equita SIM spiega che si tratta di un elemento che, come già indicato dalla società, sarà positivo per la marginalità del gruppo già in lieve misura dal quarto trimestre 2023, e con effetti via via più evidenti nei trimestri successivi.

Il management ha fornito una sensitivity secondo cui, sulla base dei volumi di Espolon venduti oggi dal gruppo, ogni MXN peso di minore costo dell’agave si traduce in circa 5mila euro addizionali di EBIT.

Teoricamente, ipotizzando un ritorno del prezzo dell’agave a 10 pesos/kg, l’impatto positivo sarebbe fino a 70-80mila di maggiore EBIT.

Tuttavia, rispetto all’andamento del prezzo spot, il timing con cui questo beneficio sarà riflesso nei conti del gruppo dipenderà dalla progressiva rinegoziazione dei contratti di fornitura alle rispettive scadenze e dal contributo delle forniture direttamente finanziate dal gruppo (ca. 25% del fabbisogno totale ad oggi).

Equita SIM fa sapere che la sua stima di EBIT 2024 incorpora già un margine lordo in miglioramento di 160 punti base, riflettendo minori costi di acquisto sia per l’agave che per il vetro.

Gli analisti si aspettano che la società fornisca indicazioni nella conference call sui risultati 2023 il 27 febbraio.

Un altro elemento evidenziato da Equita SIKM è che la maggiore disponibilità di agave permetterà di alimentare la domanda di tequila anche al di fuori degli Stati Uniti.

Il management ha già in passato evidenziato le opportunità in questo senso, in Europa (in particolare in Italia), Australia, Canada, e come fino ad ora la mancanza di disponibilità di prodotto avesse impedito di soddisfare la domanda latente su questi mercati. In questa direzione va anche il recente ampliamento dell’impianto di Espolon in Messico.

Campari: rischio meno agave in futuro?

Allo stesso tempo tuttavia l’articolo anticipa un possibile atteggiamento più cauto da

parte degli agaveros che, guardando con scetticismo alla nuova domanda fuori dal mercato statunitense e temendo un crollo delle quotazioni dell’agave, potrebbero piantare meno agave per il futuro, portando a una nuova carenza di materia prima nei prossimi anni e/o ad una risalita dei prezzi.

Il mercato dell’agave è per sua natura ciclico, dati i lunghi tempi di maturazione della pianta, che non permettono un rapido adeguamento tra domanda e offerta.

Campari sotto la lente di Equita SIM

Secondo Equita SIM non è da escludere che il prezzo non riesca a stabilizzarsi sui 10 pesos/kg impliciti nella sensitivity indicata dal management.

In questa fase, agli analisti sembrerebbe quindi prematuro ipotizzare vantaggi ulteriori in termini di margini per il gruppo rispetto a quanto incluso nelle loro stime.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Campari mantiene invariata la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo pari a 11,2 euro.