Campari affonda sul Ftse Mib dopo due operazioni

Campari colpito da forti sell, dopo che la società ha chiuso con successo due operazioni in seguito all’accordo per l’acquisizione di Courvoisier.

Seduta molto pesante per Campari, vittima di un pesante sell-off che lo spinge in fondo al paniere del Ftse Mib.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un frazionale rialzo dello 0,04%, oggi ha avviato gli scambi in netto calo, ampliando successivamente le perdite.

Campari colpito da un forte sell-off

Negli ultimi minuti, Campari si presenta a 9,352 euro, con un affondo del 5,78% e volumi di scambio esplosivi, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 14,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Il titolo crolla, dopo che a seguito dell’accordo per l’acquisizione di Courvoisier, Campari ha annunciato ieri e chiuso con successo due operazioni.

Campari: aumento di capitale da 650 mln

Una è relativa a un aumento di capitale da 650 milioni di euro sotto forma di private placement al prezzo di 9,33 euro per azione, con le nuove azioni pari al 6% del capitale.

Campari: emesso prestito obbligazionario convertibile

L’altra operazione riguarda l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile da 550 milioni di euro, con cedola semestrale al 2,375%, scadenza a 5 anni, con opzione di cash settlement per l’emittente alla scadenza, e strike price a 12,3623 euro (+32,5% rispetto al prezzo dell’aumento di capitale, +25% rispetto al prezzo di chiusura di ieri).

Secondo i calcoli di Equita SIM, l’acquisizione di Courvoisier nel breve avrebbe portato la leva vicino ai livelli che il management considera come tetto massimo (3,5 volte).

Pertanto gli analisti di Equita SIM ritengono che il razionale di questa operazione di finanziamento possa essere quello di acquisire flessibilità finanziaria, eventualmente anche in vista di una possibile nuova acquisizione, come anticipato anche dal CEO in una recente intervista dopo l’acquisizione di Courvoisier.

Lo stesso comunicato stampa infatti indica che le risorse raccolte serviranno per finanziare l’acquisizione Courvoisier, e rafforzare il profilo finanziario del gruppo per ulteriore espansione futura.

In caso di finanziamento dell’acquisizione Courvoisier interamente a debito, il management aveva indicato un costo intorno al 4% e un impatto accrescitivo sugli utili pro-forma 2022 del 2%, che nelle stime di Equita SIM sarebbe sceso a 0.5% nel 2025 a causa dell’attuale fase di calo del mercato del cognac, in particolare negli Stati Uniti, per poi recuperare a +1.5% nel 2027, dove gli analisti ipotizzano che Courvoisier possa tornare sui livelli di fatturato e margini del 2022.

Con questo mix di finanziamento, secondo i calcoli di Equita SIM l’impatto dell’acquisizione sugli EPS adjusted al 2025-2027 diventa leggermente negativo.

Campari sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM aggiornano il modello incorporando nei numeri l’acquisizione di Courvoisier, per semplicità da metà 2024, anche se il timing effettivo dipenderà dalle consultazioni coi sindacati e dalle necessarie autorizzazioni regolamentari e antitrust) e le due operazioni di finanziamento appena annunciate. L’impatto negativo è più che compensato dalla discesa dei tassi di interesse.

Gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Campari, con una raccomandazione “hold” invariata e un prezzo obiettivo alzato del 2% a 11,4 euro.

Il titolo offre valutazioni più attraenti dopo la recente performance, ma gli analisti restano in attesa di maggiore visibilità sui numeri nel breve, oltre che sulla ripresa del cognac, che nelle stime degli analisti rappresenterà il 5%-6% del fatturato 2025.

Campari al vaglio di Banca Akros

Buone notizie per Campari arrivano da Banca Akros, che oggi ha reiterato l’invito ad acquistare, con un target price a 12,7 euro.

Secondo gli analisti, attraverso l’aumento di capitale Campari può ridurre la leva finanziaria post-acquisizione.