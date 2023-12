Campari giù dopo le ultime news. Cosa dicono gli esperti?

Chiusura di settimana in rosso per Campari, che si è mosso in controtendenza rispetto al Ftse Mib, occupando la penultima posizione nel paniere delle blue chip.

Campari tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri oltre due punti percentuali, ha vissuto una seduta speculare, fermandosi a 10,01 euro, con una flessione del 2,86% alimenta da volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato quasi 9 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,2 milioni.

Campari: trattative per acquisire Courvoisier

Campari ha perso terreno dopo che la società ha annunciato di aver avviato trattative in esclusiva con Beam Santory, per acquisire il 100% della società che controlla il prestigioso marchio di cognac Courvoisier, insieme alle relative strutture produttive. Courvoisier è il 4° player mondiale nel Cognac con una market share del 5% (Hennessy, Remy Cointreau e Pernod Ricard controllano l’83% del mercato).

Nel 2022 la società ha realizzato un fatturato di 249 milioni di dollari, con un CAAP (Contribution After A&P) di 78 milioni di dollari.

Il prezzo di acquisto è stato fissato in 1,32 miliardi di dollari di enterprise value in assenza di debito/cassa, di cui 1,2 miliardi di dollari al closing e 0,12 miliardi come earn-out al 2029, in base al raggiungimento del target di vendite per il 2028, e include 365 milioni di dollari di liquido in invecchiamento a magazzino, a supporto della crescita futura.

Il closing è atteso nel 2024, a valle delle necessarie consultazioni coi rappresentanti sindacali e delle consuete approvazioni antitrust.

Equita SIM spiega che si tratta dell’acquisizione più rilevante della storia del gruppo, dopo Grand Marnier, con enterprise value di 652 milioni di euro nel 2016.

Gli analisti vedono un forte razionale strategico, in quanto con questa operazione Campari rafforza il proprio portafoglio con un brand premium, aumentando l’esposizione al mercato statunitense e aprendo un’importante opportunità di sviluppo nel medio-termine in Asia.

Inoltre, il gruppo entra nella categoria del cognac che, con un’incidenza pari all’8% delle vendite pro- forma 2022, rappresenterà il quarto pilastro della crescita del gruppo, insieme ad Aperitivi (36%), Tequila (8%) e Bourbon (8%).

Courvoisier, coerentemente con le dinamiche di settore, sta vedendo un calo temporaneo legato a normalizzazione della domanda negli Stati Uniti e destocking del trade, ma il management è fiducioso su crescita strutturale della categoria, caratterizzata da forte pricing power e da un trend strutturale di premiumization nei principali mercati ovvero Cina e travel retail.

Il management è anche fiducioso su opportunità di crescita e premiumization di Courvoisier, soprattutto negli Stati Uniti, grazie a maggiore focus rispetto al precedente proprietario, organizzazione commerciale dedicata al portafoglio superpremium, competenze nella categoria all’interno del board e tra il top management.

Campari: l’analisi di Equita SIM

In via preliminare, gli analisti di Equita SIM assumono che entro il 2027 Courvoisier possa rivedere fatturato e margini del 2022, per poi beneficiare di ulteriore crescita e miglioramento del gross margin.

Ipotizzando un finanziamento interamente a debito, la società ha guidato per un impatto accrescitivo del 2% sugli utili pro-forma 2022, che gli analisti pensano possa attestarsi intorno all’1.5% nel 2026-2027.

Dopo un bridge financing, la società si riserva però di valutare alternative di finanziamento anche con un mix di debito/equity a seconda del contesto di mercato. L’operazione conferma la capacità del gruppo di cogliere importanti opportunità

strategiche a prezzi ragionevoli, anche se con impatto sulla valutazione sostanzialmente neutrale e un profilo di indebitamento più elevato.

Gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Campari, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 11,2 euro.

Campari: la view di Jefferies e di JP Morgan

Lo stesso rating è stato reiterato da Jefferies, con un target price a 11,5 euro: secondo gli analisti l’acquisizione di Courvoisier offre maggior esposizione agli Stati Uniti.

Bearish la view di JP Morgan che oggi ha ribadito l’invito a sottopesare Campari in portafoglio, cno un fair value a 8,3 euro.

Secondo la banca USA, l'acquisizione di Courvoisier giunge in un momento complesso per il cognac, con i punti di domanda sulla rilevanza dello stesso negli USA e mentre il tasso di crescita in Cina appare anch'esso incerto.