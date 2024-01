Campari nelle retrovie del Ftse Mib: ecco perché

A dispetto della decisa rimonta messa a segno dal Ftse Mib, che negli ultimi minuti sta provando a virare in positivo, prosegue in calo la seduta di Campari che, pur avendo recuperato dai minimi intraday, si conferma in negativo.

Campari in rosso dopo il rimbalzo di ieri

Ieri il titolo è salito di circa un punto percentuale dopo tre ribassi di fila e oggi è tornato a perdere terreno, occupando la penultima posizione nel paniere delle blue chip.

Negli ultimi minuti Campari si presenta a 9,926 euro, con un calo dell’1,23% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 3,4 milioni di azioni, ben sopra la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,2 milioni.

Campari: Deutsche Bank conferma il buy, ma taglia il target price

A pesare sull’andamento odierno di Campari contribuisce in primis la mossa di Deutsche Bank, che da una parte ha ribadito la raccomandazione “buy” e dall’altra ha tagliato il prezzo obiettivo da 12,6 a 11 euro, in vista dei risultati del 2023 che saranno diffusi il prossimo 27 febbraio.

Gli analisti si aspettano dall’esercizio da poco concluso vendite in rialzo del 10,5% a 2,924 miliardi di euro, a fronte di un Ebit in crescita dell’11% a 587 milioni di euro.

In generale Deutsche Bank si aspetta che Campari continua a crescere più velocemente dei principali mercato di riferimento, puntando al contempo su un ulteriore miglioramento dei margini nel corso di quest’anno.

Campari: cattive notizie dalla Cina

Intanto, a condizionare negativamente la seduta odierna di Campari sono anche le cattive notizie che arrivano dalla Cina.

Il ministero del commercio cinese ha reso noto di aver avviato un’indagine antidumping sul brandy importato dall’Unione Europea.