Campari chiude in rialzo. Focus su acquisizione Courvoisier

Chiusura positiva anche oggi per Campari che ha guadagnato terreno per la seconda giornata di fila.

Campari chiude in rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo di quasi un punto percentuale, si è spinto in avanti anche oggi.

A fine giornata, Campari si è fermato a 10,15 euro, con un progresso dello 0,5% e oltre 2,2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Campari: l'intervista al CEO

Il titolo si è mosso sostanzialmente in linea con il Ftse Mib, sulla scia di alcune dichiarazioni rilasciate dal CEO del gruppo.

In un’intervista a Milano Finanza il CEO del gruppo, Bob Kunze Concewitz, ha ribadito la valenza strategica dell’acquisizione del cognac Courvoisier annunciata giovedì scorso, e soprattutto ha chiarito che questo deal, il cui closing è atteso nel 2024, pur essendo il più rilevante della storia di Campari, con un valore di 1,2 miliardi di euro, potrebbe essere seguito da un’ulteriore acquisizione già nel corso del prossimo anno.

In particolare, il manager esprime interesse per un’operazione nel segmento whiskey che, così come il cognac e i brown spirits in generale, offre opportunità di premiumization.

In questo segmento Campari è presente con il bourbon Wild Turkey, che rappresenta l’8% del fatturato, già uno dei pilastri della strategia di crescita, ma gli analisti di Equita SIM pensano possa essere interessata a espandersi in altre categorie di whiskey come lo scotch, dove oggi è presente solo con GlenGrant, che pesa per circa l’1% del fatturato 2022).

Il CEO di Campari nell’intervista ha lasciato intendere che, come accaduto spesso in passato, la società da lui guidata possa cogliere opportunità in questa direzione, acquisendo marchi da grandi gruppi che vogliono razionalizzare o rifocalizzare i loro portafoglio.

Campari sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIKM ricordano che l’acquisizione di Le Courvoisier porterà ad un significativo aumento della leva finanziaria nel breve, stimando un rapporto debito/EBITDA tra 3 e 4 volte nel 2024, sotto 3 volte nel 2025, rispetto alle 1,9-1,6 volte stimate per Campari stand-alone.

Normalmente la società, pur non avendo covenant sul debito, si è data internamente un tetto massimo di leva di 3,5 volte.

Tuttavia, come già dichiarato all’annuncio dell’operazione Courvoisier, il gruppo può fare ricorso anche a equity, considerando anche il meccanismo di voto multiplo in vigore, con l’azionista di maggioranza Lagfin che controlla l’84% dei diritti di voto. In particolare, a titolo puramente teorico, sulla base dell’attuale ripartizione dei diritti di voto e ai prezzi attuali, fino ad un aumento di capitale di 23 miliardi di euro, l’azionista di controllo Lagfin rimarrebbe al di sopra del 51% del capitale votante.

Gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su Campari e ribadiscono la loro strategia prudente, confermando la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 11,2 euro.