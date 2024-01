Campari scatta sul Ftse Mib. Il titolo adesso piace a Citi

Tra le blue chip che oggi si sono mosse in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Campari.

Campari in evidenza sul Ftse Mib

Il titolo, reduce da quattro sessione consecutive in calo, dopo aver chiuso quella di ieri con un ribasso di circa mezzo punto percentuale, ha risalito con decisione la china oggi, conquistando la seconda posizione nel paniere del Ftse Mib.

A fine seduta, Campari si è fermato a 9,19 euro, sui massimi di giornata, con un vantaggio del 2,45% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 5,2 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,1 milioni.

Campari sotto la lente di Morgan Stanley

Campari oggi è finito sotto la lente di Morgan Stanley, i cui analisti hanno ribadito una view cauta, con un rating “equalweight” e un prezzo obiettivo ridotto da 13,3 a 10 euro.

La banca USA si aspetta che Campari sovraperformi i competitors del settore nei prossimi tre anni, ma un contesto macro complesso e l'incertezza di breve termine sul deal Courvoisier probabilmente limiteranno un re-rating.

Campari promosso da Citi

Buone notizie per Campari sono arrivate oggi da Citi che ha deciso di promuoverlo, con gli analisti che hanno alzato la raccomandazione da “neutral” a “buy”, con un target price rivisto verso il basso da 11,5 a 10,5 euro.

Secondo la banca USA, con un total share return nel medio termine interessante e una valutazione che non più tirata, il profilo rischio/rendimento a 12 mesi di Campari sembra positivo.

Gli analisti di Citi credono che il peggio sia ormai alle spalle per Campari, spiegando che se da una parte sia ancora contenuto l’appeal degli investitori per gli spirits, dall’altra l’assenza di un’esposizione del gruppo ai timori di fine ciclo, l’esposizione limitata al mercato cinese e il fatto che il gruppo sarà probabilmente il maggior vincitore nel secondo/terzo trimestre delle Olimpiadi.

Per questi motivi, gli esperti di Citi ritengono sia difficile avere una visione negativa a breve termine sul titolo.

Campari: le attese sui conti del 2023

Nella nota dedicata a Campari, gli analisti della banca USA hanno presentato anche le loro previsioni sui conti del 2023 che saranno diffusi dal gruppo il prossimo 27 febbraio.

Citi non si aspetta che i dati del quarto trimestre e dell’intero 2023 siano un catalizzatore positivo per il titolo, che sconta già la diluizione legata alla recente acquisizione di Courvoisier e dell’aumento di capitale.

Nel dettaglio, gli esperti di Citi prevedono per il 2023 di Campari ricavi in ascesa da 2,69 a 2,88 miliardi di euro, a fronte di un utile netto in calo da 387,8 a 380,5 milioni di euro, con un dividendo invariato rispetto al 2022 a 0,06 euro per azione,

Con riferimento al solo quarto trimestre dello scorso anno, la banca statunitense si aspetta vendite organiche in aumento dell’8%, dopo che quelle dei tre mesi precedenti sono salite del 4,4%.