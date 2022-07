Campari ha chiuso in calo per la terza seduta di fila ed è finito sotto la lente degli analisti in vista dei conti del 2° trimestre.

Chiusura di settimana in calo per Campari che ha continuato a perdere terreno ieri, scendendo per la terza giornata di fila.

Campari in calo per la terza seduta di fila

Dopo aver chiuso la sessione di giovedì con un lieve calo dello 0,15%, il titolo ieri è calato ancora, fermandosi a 9,958 euro, con una flessione dello 0,77% e circa 1,3 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,7 milioni.

Campari si è mosso in controtendenza rispetto al Ftse Mib, non riuscendo a beneficiare dello spunto leggermente positivo di quest'ultimo.

Campari: la preview di Equita SIM sui conti del 2°trimestre

Il titolo è finito sotto la lente di Equita SIM, che ha presentato la sua preview sui conti del secondo trimestre.

Per il periodo in esame, gli analisti si aspettano un rallentamento anno su anno per confronto più difficile, ma con trend a tre anni ancora molto robusti, supportati da domanda finale ancora forte nell’off-trade e accelerazione dell’on-trade nel post pandemia.

Le stime di Equita SIM per il secondo trimestre di Campari parlano di un fatturato a 678 milioni di euro e un ebit adjusted a 152 milioni di euro.

Le stime incorporano un fatturato organico in rialzo dell'8% anno su anno da +29% del primo trimestre, ma ancora in ascesa del 40% rispetto al secondo trimestre del 2019, quindi non lontana dal +45% del primo trimestre, nonostante l’early buying che aveva supportato il primo trimestre.

Le previsioni di Equita SIM incorporano un EBIT organico in calo del 5% anno su anno, rispetto al rialzo del 59% del primo trimestre, ipotizzando un margine lordo in calo, maggiore incidenza del marketing, a supporto della stagione estiva, e minore leva operativa su SG&A.

Campari: qualche indicazione sul secondo semestre

Rispetto alle attese per l'intero anno, in linea col consensus, questi numeri implicherebbero per il secondo semestre del 2022 un fatturato organico in rialzo del 25,5% a tre anni, rallentamento che riflette la minore stagionalità dell’on-trade, il potenziale riassorbimento dell’early buying visto nel primo semestre, e l’eventuale rallentamento dei consumi legato all’inflazione, ad oggi non evidente.

L'EBIT Margin è visto in rialzo di 40 punti base anno su anno, coerente con maggior beneficio dal pricing atteso nel secondo semestre, ma anche col rallentamento della top line rispetto al pre-pandemia.

Gli analisti pensano quindi che la società confermerà la guidance di margini flat per l'intero anno.

Sul 2023 gli esperti di Equita SIM confermano un fatturato in rialo del 7,5% organico, e margini in rialzo di 130 punti base.

Campari: Equita conferma il buy e alza il target price

Campari offre un buon posizionamento contro l’inflazione, con margini elevati e buon pricing power, e contro rischi di recessione, visto che è leader negli aperitivi, storicamente resilienti.

Confermata la view bullish su Campari che secondo Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo alzato da 11,5 a 12,5 euro.