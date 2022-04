Tra gli effetti negativi del balzo delle quotazioni del petrolio c'è anche l'avvicinamento del prezzo del diesel a quello della benzina. Anzi capita talvolta di vedere il sorpasso. L'anomalia è causata dal rallentamento della produzione delle raffinerie in Europa, dove la domanda di gasolio per autotrazione è molto alta

Tra gli effetti negativi del balzo delle quotazioni del petrolio c'è anche l'avvicinamento del prezzo del diesel a quello della benzina. Anzi capita talvolta di vedere il sorpasso. L'anomalia è causata dal rallentamento della produzione delle raffinerie in Europa, dove la domanda di gasolio per autotrazione è molto alta.

Diesel caro quasi quanto la benzina

In base ai dati del sito del MISE - Ministero della Transizione Ecologica nella settimana dall'11 al 17 aprile il prezzo della benzina si è attestato a 1.757,24 euro al litro, contro i 1.750,73 del diesel. Si tratta di valori molto più vicini del normale: basti pensare che a inizio anno la benzina costava 1.723,06 euro/litro contro i 1587,92 euro/litro del diesel. Il rally del prezzo del petrolio causato dal conflitto Russia-Ucraina ha quindi causato, insieme al balzo del prezzo del barile di petrolio, anche un assottigliamento del differenziale benzina-diesel alla pompa.

Produzione diesel in rallentamento

La causa di questa anomalia è costituita dai problemi di produzione creati soprattutto in Europa dal conflitto Russia-Ucraina. Le sanzioni decise dal blocco occidentale come ritorsione contro l'invasione penalizzano l'approvvigionamento di materia prima, ovvero il petrolio. In più, la riduzione dell'afflusso di gas dalla Russia ha costretto le raffinerie a lavorare a ritmo ridotto, dato che l'energia necessaria per il funzionamento degli impianti viene prodotta proprio dal gas. Infine, anche gli effetti della pandemia (si spera gli ultimi almeno fino all'autunno) hanno contribuito a rallentare l'attività. Ricordiamo che in Europa è il gasolio a essere il principale carburante per autotrazione, quindi la domanda di diesel è maggiore che altrove.

Margini di raffinazione sul diesel in forte rialzo

Queste dinamiche stanno creando un'altra anomalia: attualmente le raffinerie USA stanno aumentando la produzione di gasolio per autotrazione invece di puntare sulla benzina. Di solito in questo periodo avviene il contrario: in vista della "driving season", ovvero la primavera-estate, i margini di raffinazione della benzina sono leggermente superiori (27,48 dollari/barile contro 26,24, media degli ultimi 10 anni) dato che la domanda tende a salire. Attualmente invece il margine sul diesel è di quasi 60 dollari barile per distillati come diesel e carburante per aeromobili, mentre quello sulla benzina è di soli 34 dollari.

