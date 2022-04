Ne sono successe di cose dall’ultimo commento ai mercati, fatto prima del ponte per la festa della Resistenza, che anche quest’anno ha stimolato polemiche, stavolta per il paragone antistorico tra la resistenza partigiana, durante la Seconda guerra mondiale, e quella del popolo ucraino di oggi, usato per giustificare l’invio di armi italiane a Zelensky.

Non ho spazio e forse neppure l’interesse dei lettori, per poter approfondire l’argomento, per cui passo a sintetizzare quel che è successo da giovedì a ieri sui mercati.

La guerra d’Ucraina non ha dato ai mercati spunti di riflessione, dato che l’armata russa non ha interrotto neppure per la Pasqua ortodossa i suoi bombardamenti, ma deve ancora iniziare quell’offensiva finale che tutti si attendono e che sta preparando ormai da settimane.

In compenso hanno dati parecchi argomenti su cui pensare le altre due guerre che si combattono con diverse armi e diversi nemici in campo economico e sanitario: la guerra all’inflazione, sferrata dalle banche centrali d’Occidente e quella alla variante Omicron del Covid, intensificata dalle autorità cinesi.

In entrambi i casi, fatte le dovute ed ampie proporzioni, sta avvenendo qualcosa di paragonabile alla “dottrina Putin” che abbiamo visto attuata in Ucraina dal 24 febbraio. Un attacco a tutto campo e senza risparmio di mezzi (in questo caso, per fortuna, non militari) per cancellare il nemico.

Cominciamo dalle banche centrali. Nei molti interventi che i membri di FED e BCE, compresi i rispettivi presidenti Powell e Lagarde, hanno tenuto da metà dalla scorsa settimana, i mercati hanno ricavato una chiara sensazione che negli ambienti ovattati dei banchieri centrali alberghi ora il panico contro un nemico, l’inflazione, che è stato a lungo sottovalutato e che ora pare inarrestabile se non verranno attuati pesantissimi e convergenti interventi di restrizione monetaria, con tutte le armi disponibili. I membri FED, che hanno assunto quasi tutti le vesti da falco, hanno evocato rialzi aggressivi dei tassi di interesse ufficiali, da mezzo punto percentuale in entrambe le prossime due riunioni del FOMC di maggio e giugno. Qualcuno ipotizza addirittura di estendere il periodo di aggressività anche a luglio. La sensazione di panico è stata così evidente che i futures sui tassi sono andati subito a scontare queste ipotesi e prevedono addirittura che per fine anno il tasso ufficiale sui FED Fund, ora al livello 0,25-0,50%, arrivi fino a 2-2,25%.

Ma non è tutto, perché le opinioni unanimi parlano di avvio imminente a ritmo sostenuto anche del Tightening, cioè della riduzione dei titoli obbligazionari presenti nel bilancio FED, che saranno lasciati scadere e non rinnovati.

Anche la BCE si è decisamente “falchizzata” e Madame Lagarde ormai non riesce più ad opporsi alla fretta dei vari membri del direttivo di seguire la FED. Traspare perciò che a Francoforte verrà presto concluso il QE, per passare immediatamente al primo rialzo dei tassi BCE, dopo quasi 11 anni dall’ultimo, effettuato a luglio 20011. La curva dei futures sui tassi ufficiali BCE ne ha preso subito atto, scontando per settembre tassi a 0,50% in Eurolandia.

Faccio notare, en passant, che tutti questi greggi di banchieri centrali, profumatamente pagati per vedere più lungo di noi e pilotare l’economia globale, solo 4 mesi fa, nella seconda parte di dicembre 2021, dichiaravano ancora che l’inflazione (presente e baldanzosa da 11 mesi) era un fenomeno transitorio, e che in Europa i tassi sarebbero rimasti ancorati a zero fino alla fine del 2023. Mi viene il dubbio che ci sia un modo migliore per spendere il denaro pubblico.

Sta di fatto che tutta questa ansia di rincorrere l’inflazione ha prodotto voragini sulle quotazioni dei mercati obbligazionari, e specularmente, nuove vette sui rendimenti: il Treasury USA scadenza 2 anni è arrivato venerdì scorso a sfiorare il 2,8% di rendimento, mentre quello decennale, sempre venerdì, ha riavvicinato il 3%.

La salita dei rendimenti ha comunque premiato di più le scadenze brevi. Così la curva dei rendimenti si è ulteriormente appiattita, proponendoci la riflessione su quanto stia diventando ogni giorno più probabile che le mosse da energumeni dei banchieri centrali precipitino l’economia occidentale in recessione entro qualche trimestre. Anche in Europa l’era dei rendimenti negativi, che sembrava non dover finire mai, sulle scadenze superiori a un anno è ormai un ricordo. Il bond decennale tedesco venerdì ha superato il rendimento di 0,97%, quello italiano il 2,67%, quello greco ha sfiorato il 3%.

Già questo sarebbe bastato a deprimere anche l’azionario. Ma da venerdì i mercati azionari hanno dovuto osservare un vero e proprio crollo degli indici cinesi, soprattutto quelli di Shanghai e Shenzen, dovuto alla severissima politica zero-covid adottata dalle autorità cinesi, terrorizzate dalla possibilità di rivivere l’esperienza del 2020. Dopo il prolungato lockdown di Shanghai, anche a Pechino sono scattati i test di massa e cresce la probabilità che vengano adottati anche nella capitale restrizioni prolungate alla mobilità ed alle attività produttive.

L’indice di Shanghai ha inanellato una serie di sedute negative a partire da mercoledì scorso, lasciando sul terreno quasi 10 punti percentuali, chiudendo la seduta odierna a 2.886 punti, cioè ben oltre l’obiettivo ribassista del modello di testa e spalle, che avevo indicato venerdì scorso a quota 2.965. La performance da inizio anno di questo indice è ormai oltre -20%. Shenzhen, che è un mercato più speculativo, nelle ultime 5 sedute di punti percentuali ne ha persi 12 e si ritrova a -31% da inizio anno, arrivando quasi a rivaleggiare tra i peggiori con la borsa di Mosca, che è a -40%.

Tutta questa negatività ha contagiato anche l’azionario USA ed europeo, provocando una scivolata consistente. Eurostoxx50, in rappresentanza dei listini europei, è sceso fino a testare ieri e superare al ribasso, anche se di poco, i precedenti minimi di aprile. Wall Street ha accelerato ancor più nei giorni scorsi. SP500 ha perso dal massimo di giovedì al minimo di ieri quasi -7%, con una scivolata continua di due sedute e mezza. Il tecnologico Nasdaq100 nel medesimo periodo ha fatto persino peggio (-7,3%).

Però ieri, appena l’Europa ha chiuso la sua seduta a poca distanza dai minimi (-2,14% per eurostoxx50), gli indici USA hanno svoltato al rialzo, iniziando un rimbalzo che ha riportato in positivo gli indici (+0,57% SP500 e +1,32% il Nasdaq100). Un rimbalzo dovuto, data l’esagerazione ribassista delle ore precedenti, ma che oggi dovrà essere verificato con attenzione e circospezione.

Infatti, non c’è dubbio che la scivolata dei mercati è stata molto significativa e che queste cose non capitano a caso. Il messaggio affidatoci dal mercato azionario è che la correzione, che ormai dura da 4 mesi, è lungi dall’essere terminata. Anzi, crescono parecchio le possibilità che possa terminare al di sotto dei minimi finora realizzati, per arrivare intorno a quota 4.000 sull’indice SP500.

Se questa è l’intenzione, il rimbalzo, partito ieri in USA e magari oggi in Europa, dovrà essere classificato come onda IV, correttiva di un movimento ribassista più ampio, che poi vedrà l’onda V nuovamente ribassista completare la devastazione fino all’area 4.000. Per smentire questa ipotesi occorrerà tornare sopra quota 4.500. E non sarà facile, nel breve periodo.