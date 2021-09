Il colosso dell’immobiliare cinese rischia il default, ma i mercati temono soprattutto le conseguenze per tutto il settore e non solo.

La seduta del 15 settembre si è aperta con diverse incertezze per i mercati europei. Cattivi segnali giungono dall’Asia, dove il Nikkei ha ceduto lo 0,52% e le piazze finanziarie cinesi hanno chiuso tutte in negativo. I dati macroeconomici della Repubblica Popolare sembrano confermare il rallentamento della ripresa all’ombra della Grande Muraglia. La produzione industriale di agosto è cresciuta di appena il 5,3% contro attese poste al 5,8% e una rilevazione precedente al 6,4 per cento.

Le vendite al dettaglio nel mese hanno fatto anche peggio: una crescita di appena il 2,5% contro un consensus del 7% e un dato precedente all’8,5 per cento. Il timore generale dei mercati è che il ritmo della ripresa del gigante cinese stia rallentando in maniera sempre più evidente per molteplici motivi.

È in atto una recrudescenza della pandemia di Covid-19: la nuova variante Delta mette a repentaglio le attività economiche e ha già imposto diversi lockdown localizzati. Viene messa in dubbio un po’ tutta la strategia anti-pandemica dell’ex Impero Celeste, la “zero-Covid strategy”, il tentativo di eradicare del tutto il virus dal Paese, senza tentare vie di convivenza (come in gran parte dell’Occidente) e con misure rigide di limitazione e contenimento. Finora ha funzionato, ma la variante Delta potrebbe cambiare il quadro. A questa sfida si aggiungono quelle del resto del mondo, dalla carenza di microprocessori che minaccia la produttività di gran parte dei settori economici, al rincaro delle materie prime.

Cina: Evergrande, il probabile default di un colosso immobiliare

Ci sono però altre crescenti incertezze che minacciano l’economia cinese e che da qualche tempo trovano spazio nella cronaca finanziaria globale. Oggi Il Sole 24 Ore dedica ancora spazio al caso di Evergrande, il colosso dello sviluppo immobiliare cinese che rischia di finire schiacciato sotto una montagna di debiti e di portare con sé un buon pezzo dell’economia del Paese. Ieri il Wall Street Journal mostrava la foto dei poliziotti cinesi posti a difesa del quartier generale di Shenzen mentre il titolo perdeva in Borsa il 12 per cento.

Il colosso sta lottando per la sopravvivenza, ma non è detto che ce la faccia: ha esposizioni a un anno per oltre 37 miliardi di dollari e una liquidità di appena 13,5 miliardi. Non è riuscita a vendere gli uffici di Hong Kong e rischia di non uscire dal tunnel dopo la perdita del 90% del proprio valore di Borsa in 14 mesi. Bloomberg la definiva pochi giorni fa il più indebitato sviluppatore immobiliare del mondo. Ma si tratta anche di un colosso con oltre 1.300 progetti in 280 città, con investimenti nelle auto elettriche, nei media, nel calcio e nell’alimentare. Per questo sono numerose le esposizioni con le banche e con le istituzioni cinesi a partire da quelle di Guangzhou e questo spaventa i mercati per il rischio di un effetto sistemico di un suo eventuale crollo.

Su Evergrande avrebbero investito anche grossi gruppi occidentali come Allianz e BlackRock e ora parecchi temono una sorta di effetto Lehman. Il 7 settembre Fitch ha ridotto ulteriormente il rating di Evergrande da “CCC+” a “CC”, aggiungendo:

Il downgrade riflette la nostra idea che un default di un qualche tipo appaia probabile. Crediamo che il rischio di credito sia elevato, data la carenza di liquidità, il calo delle vendite contrattualizzate, la pressione per una soluzione per i ritardi dei pagamenti a fornitori e appaltatori e per i progressi limitati nella cessione di asset

Evergrande era stata citata anche dal The Economist come esempio e sintomo di più ampie criticità cinesi. Probabilmente finirà in liquidazione o si interverrà con un buyout, ma difficilmente sarà salvata dalle istituzioni ufficiali che sono concentrate più sulle PMI, che sui colossi. Secondo l’Economist lo scopo delle Authority cinesi è proprio quello di eliminare i casi più gravi senza danneggiare il credito alle attività sane e senza creare tempeste finanziarie dalle conseguenze imprevedibili.

Il numero di società e settori cinesi che attraversano una fase di seria difficoltà si moltiplica però e perimetrare la crisi rischia di essere molto difficile. Il Sole 24 Ore cita nell’immobiliare Guangzhou R&F Properties e Xinyuan Real Estate. Aggiunge Baoneng Investment Group, un’altra società enorme in difficoltà. Appena un paio di giorni fa Soho China è crollata in Borsa dopo il ritiro di un’offerta da parte di BlackStone. C’è anche chi teme che le gravi difficoltà di Evergrande coinvolgano la famiglia Zhang, attuale proprietaria della squadra italiana di calcio dell’Inter: i suoi legami con Evergrande sono storici e in essa avrebbero investito circa 2,6 miliardi di euro. Persino il signore di Alibaba Jack Ma avrebbe avuto in passato rapporti d’affari con Evergrande. Quando si hanno passività per circa 300 miliardi di dollari e un debito accostabile ai 100 miliardi è però inevitabile avere legami un po’ con tutti. Il problema, come ha evidenziato il Wall Street Journal è non solo finanziario, ma anche politico.

Le immagini degli investitori che protestano fuori dalle sedi della società hanno fatto il giro del mondo, il crollo di un colosso dell’immobiliare cinese, in una fase di crisi del settore, potrebbe innescare ulteriori crolli e crisi. Un problema politico ulteriore nasce dalla distruzione dei risparmi di quanti avevano investito negli immobili sviluppati da Evergrande.

Ci saranno insomma sicuramente delle perdite per azionisti, obbligazionisti e risparmiatori, ma le loro dimensioni e la loro gestione potrebbero fare la differenza.

(Giovanni Digiacomo)