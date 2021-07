L’Asian Development Bank lascia ferme le stime di crescita per la Cina nonostante il ritorno del Covid. Ecco come puntare sull'azionario cinese con gli Etf.

La nuova impennata di contagi causata dalla variante Delta, in vista per altro dell'avvio ufficiale dell'Olimpiade di Tokyo 2020 venerdì 23 luglio, spaventa gli investitori, le borse infatti nelle ultime sedute sono andate incontro ad un vero e proprio crollo.

Il Covid-19 è anche il motivo per cui l’Asian Development Bank (Adb) ha peggiorato al 7,2% la stima di espansione del Pil dei Paesi emergenti dell'Asia nel 2021 dal 7,3% dell'outlook di aprile. L'Adb ha invece lasciato invariate all'8,1% e al 5,5% rispettivamente le previsioni di crescita dell'economia in Cina quest'anno e il prossimo.

L'economia cinese viaggia a pieno regime

L'economia cinese del resto continua a viaggiare a pieno regime, come testimoniano alcuni recenti dato macro.

Ad esempio secondo la China Association of Automobile Manufacturers (Caam), in giugno l'export di automobili dalla Cina si è attestato a 158.000 unità, per una crescita dell'1,5% annuo e del 5,0% su base sequenziale. Nell'intero primo semestre il progresso delle esportazioni è stato invece dell'1,1% annuo a 828.000 vetture. Nei primi sei mesi del 2021 le vendite di auto in Cina sono rimbalzate del 25,6% annuo a 12,89 milioni di unità. Crollo del 12,4% annuo, invece, per il solo mese di giugno, a 2,02 milioni di veicoli.

La China Academy of Information and Communications Technology (Caict), ha comunicato che nel primo semestre 2021 le consegne di telefoni cellulari sono cresciute in Cina del 13,7% annuo a 174 milioni di unità. Nei sei mesi le vendite dei soli terminali 5G sono invece rimbalzate del 100,9% annuo a 128 milioni di terminali, pari al 73,4% del totale dei telefoni consegnati.

Cina, Pil secondo trimestre +7,9% annuo

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio nazionale di statistica di Pechino, il Pil della Cina ha segnato un'espansione del 7,9% annuo nel secondo trimestre 2021, in rallentamento rispetto al 18,3% precedente (6,5% nell'ultimo periodo del 2020). Si tratta del quinto incremento consecutivo dopo il crollo del 6,8% dei primi tre mesi del 2020 (prima contrazione registrata da inizio 1992) ma il dato è inferiore all'8,1% del consensus di Reuters. Su base sequenziale il Pil, rettificato stagionalmente, è invece salito dell'1,3% contro lo 0,6% precedente (2,6% nel quarto trimestre 2020) e l'1,2% atteso dagli economisti.

Vanno bene anche gli scambi con l'estero. La General Administration of Customs (l’autorità delle dogane di Pechino) ha comunicato che in giugno il rimbalzo delle esportazioni dalla Cina, calcolato in dollari, è stato del 32,2% annuo, in accelerazione rispetto al 27,9% precedente (32,3% in aprile) e contro il 23,2% del consensus del Wall Street Journal. Le importazioni sono invece cresciute del 36,7% annuo, in questo caso in rallentamento dal 51,1% di maggio (43,1% in aprile), che era stata l'espansione più netta dal 51,6% del gennaio 2011. Il dato si confronta con il 25,6% atteso dagli economisti.

Cina, l'inflazione non preoccupa

Nonostante questi segnali l'inflazione rimane sotto controllo.

Il governo della Cina è fiducioso sul raggiungimento del target dell'inflazione intorno al 3% nel 2021. Secondo quanto dichiarato da Liu Aihua, portavoce dell’Ufficio nazionale di statistica di Pechino, c'è stato un raccolto estivo eccezionale quest'anno e i prezzi del grano dovrebbero rimanere stabili. Nel settore industriale le materie prime sui mercati internazionali hanno registrato un aumento dei prezzi e ciò comporterà il rincaro di alcuni beni di consumo ma nel lungo termine non si prevedono rialzi sostenuti, ha osservato Liu secondo quanto riportato dall'agenzia stampa Xinhua.

La stabilità dei prezzi permette alla banca centrale di mantenere una politica monetaria accomodante.

La People's Bank of China (PboC) ha lasciato invariato oggi al 3,85% per il quindicesimo meeting consecutivo il loan prime rate annuale (il tasso privilegiato è fissato mensilmente sulla base delle indicazioni di 18 banche, anche se Pechino ha un'influenza diretta sulla sua determinazione), dopo averlo abbassato di 20 punti base l'ultima volta nell'aprile 2020 (e prima ancora di 10 punti base in febbraio). La decisione era prevista da 11 dei 21 economisti che componevano il consensus di Reuters (gli altri dieci si aspettavano un ulteriore taglio). Confermato anche al 4,65% il loan prime rate a cinque anni.

Gli Etf per puntare sull'azionario cinese

Sono due gli Etf sui quali l'investitore potrebbe concentrare l'attenzione per scommettere sul rialzo del mercato azionario cinese, il Lyxor China Enterprise Hscei Ucits Etf (LU1900068914), denominato in euro, e l'Ishares China Large Cap Ucits Etf Dist (IE00B02KXK85), denominato in dollari Usa.

Il Lyxor China Enterprise Hscei Ucits Etf tornerebbe ad essere interessante al superamento della resistenza di area 136,50 euro, con obiettivi in quel caso in area 145 e a 148 euro. Per chi avesse già in portafoglio questo strumento sarebbero discese al di sotto di area 127, dove transita la trend line rialzista disegnata dai minimi di febbraio 2016, a suggerire di neutralizzare le posizioni.

Graficamente più interessante invece l'Ishares China Large Cap Ucits Etf Dist: i prezzi hanno disegnato nelle ultime settimane in area 103 dollari una potenziale figura rialzista, un "doppio minimo". La figura verrebbe completata con la rottura di area 114, in quel caso si aprirebbe la strada per movimenti in area 130 dollari almeno. Sotto area 103 le prospettive di rialzo risulterebbero invece ridimensionate.

(Alessandro Magagnoli)