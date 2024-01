Cinque nuove società a dividendo con elevati potenziali per il 2024 e per gli anni futuri

Come ogni inizio anno, nel primo report di gennaio dedichiamo ampio spazio alle cinque aziende internazionali a dividendo che offrono le maggiori potenzialità di crescita, secondo i grandi analisti e investitori a livello globale. Si tratta di società leader, caratterizzate da lunghi track record di crescite di utili e dividendi, potenzialmente capaci di generare rendite in costante aumento per i nostri portafogli nei prossimi anni, indipendentemente dall'andamento volatile di breve termine degli indici azionari. Su queste basi, investiamo oggi una parte della liquidità disponibile del portafoglio Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati, ripartendo il controvalore sulle cinque società a crescita dei dividendi per il nuovo anno. Questi nuovi investimenti dovrebbero generare da subito ulteriori 115 dollari di rendita aggiuntiva per il nostro modello.

Dopo una fase iniziale più incerta, l'anno appena concluso ha fatto segnare buoni rialzi sui principali mercati azionari internazionali, grazie in particolare al robusto rally di novembre e dicembre, sulla scia dei dati sull'inflazione, registrata finalmente in diminuzione negli Stati Uniti e in Europa. Il nuovo scenario ha supportato i mercati; nella speranza di una conclusione della stretta monetaria da parte delle banche centrali, scontando un possibile ribasso dei tassi nella prima parte del 2024. In questo contesto, i nostri portafogli hanno chiuso in rialzo, con diverse società che stanno segnando in questi giorni i nuovi massimi delle ultime 52 settimane. In particolare ben 13 società appartenenti al nostro modello Top Analisti hanno fatto segnare nel 2023 rialzi superiori al 20%. Tra queste, spicca Williams-Sonoma Inc, quotata sul Nyse con simbolo WSM, con un guadagno pari a +64,5% in soli 9 mesi dal nostro acquisto del 21 marzo dello scorso anno. Fondata nel 1956 in California, l'azienda opera nel settore della vendita al dettaglio di prodotti per la casa, e gestisce un portafoglio di marchi noti, tra cui Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West Elm, Rejuvenation e Mark and Graham. L'azienda è impegnata a offrire ai propri clienti prodotti di alta qualità, funzionali e belli, realizzati con materiali sostenibili e in modo etico. La società opera attraverso una serie di canali di vendita, con oltre 600 negozi in tutto il mondo, siti web e cataloghi. Offre una vasta gamma di prodotti per la casa, tra cui mobili, tessili per la casa, articoli per la cucina, elettronica, accessori per la casa, illuminazione, articoli per la decorazione e altro ancora. La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 17 anni. Nonostante il forte rialzo, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD.

Al secondo posto per performance nel 2023, troviamo ancora una volta Microsoft quotata sul Nasdaq con simbolo MSFT, società appartenente da diversi anni al nostro portafoglio Top Analisti, con un aumento pari a +57,2% negli ultimi 12 mesi, che porta il guadagno complessivo a +1.266% dal nostro primo inserimento nel modello, nel marzo 2005. Microsoft si conferma come il titolo più performante del portafoglio e, nonostante la crescita sostenuta, offre ancora potenziali interessanti per il futuro, grazie anche ai forti investimenti della società nei servizi cloud e nel campo dell'intelligenza artificiale. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating BUY.

"Lo sapete quale è la cosa che mi da più piacere? Vedere accreditati i miei dividendi!" John Davison Rockefeller (8 July 1839 – 23 May 1937)

Come di consueto, iniziamo il primo report del 2024 con l’analisi dei dividendi incassati nell’anno appena trascorso per i nostri portafogli. Complessivamente, il 2023 ha confermato il trend di crescita costante dei dividendi in atto già da diversi anni, indipendentemente dall’andamento volatile dei mercati azionari internazionali. Come si evidenzia dai dati, continua l'andamento brillante della rendita generata dai portafogli, facendo segnare nuovi record di incassi dalla partenza dei modelli. In particolare, il portafoglio ETF Italia, composto integralmente da ETF quotati sulla borsa di Milano, ha maturato un totale di 83 dividendi, per complessivi 5.583 euro netti da imposte, contro i 5.475 euro del 2022, con un rendimento netto pari al 3,2% annuo sulle attuali valorizzazioni di borsa, e al 7,1% annuo sui nostri prezzi originali di carico.

Il portafoglio Top Analisti, che segue le raccomandazioni di un paniere di analisti e grandi investitori internazionali, ha maturato un totale di 256 dividendi, per complessivi 43.601 dollari, contro i 41.697 dollari del 2022, con un rendimento netto da imposte pari al 2% annuo sulle attuali valorizzazioni di borsa, e al 9,9% annuo sui nostri prezzi originali di carico.

Infine, l'unico portafoglio ad avere registrato una lieve flessione dei dividendi in entrata è stato il Top Dividend, che raggruppa 10 titoli internazionali ad alto dividendo, con un totale di 40 dividendi, per complessivi 2.745 dollari, in calo di 26 dollari rispetto ai 2.771 dollari del 2022, con un rendimento netto da imposte pari al 3,2% annuo sulle attuali valorizzazioni di borsa, e al 5,3% annuo sui nostri prezzi originali di carico.

Tutti i dati dei portafogli sono aggiornati alle chiusure del 22 dicembre 2023, e mancano quindi i dividendi percepiti nell'ultima settimana del 2023.

Cinque nuove società a dividendo con elevati potenziali per il 2024 e per gli anni futuri

Dopo i risultati soddisfacenti ottenuti nel corso del 2023, le prospettive per le cinque nuove società che analizziamo oggi per il 2024 appaiono ancora più interessanti. Sulla base delle ultime valutazioni, i 24 analisti internazionali che seguono queste società assegnano attualmente un giudizio medio pari BUY (2), (in una scala da 1 STRONG BUY a 5 SELL) e si attendono una crescita media pari a +9,1% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge un dividendo medio di 2,8%, per un guadagno complessivo pari a +11,9% , contro una crescita stimata negativa e un dividendo di 1,4% per l'indice S&P500 nello stesso periodo. Il tutto, accompagnato da un rischio (Beta) del 10% inferiore al mercato. Queste cinque società vantano lunghi track record di crescite dei dividendi, e anche da sole potrebbero costituire un mini portafoglio difensivo e potenziali elevati per il nuovo anno. Per la selezione dei titoli sono stati adottati 5 rigidi parametri di selezione:

Parametro 1 - Capitalizzazione di borsa superiore a 10 miliardi di dollari - Con questo parametro intendiamo selezionare aziende di grandi dimensioni e scambi giornalieri elevati.

Parametro 2 - Crescita annuale dei dividendi superiore all' aumento medio dei dividendi all'interno dell'indice S&P500. Con questo parametro abbiamo voluto investire solo su società potenzialmente in grado di incrementare i dividendi con tassi superiori alla media di mercato.

Parametro 3 - Crescita o stabilità del dividendo negli ultimi anni indipendentemente dall'andamento del ciclo economico.

Parametro 4 - Rating BUY e/o presenza nei portafogli dei grandi analisti e investitori internazionali.

Parametro 5 - Payout sostenibile. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Dopo l'applicazione di questi parametri, abbiamo ottenuto la nostra lista delle cinque società leader per il nuovo anno. Vediamo ora ciascun titolo nel dettaglio:

Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:

Vendite: nessuna.

Nuovi acquisti: Investiamo oggi una parte della liquidità disponibile del portafoglio Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati, da suddividere sulle cinque migliori società a crescita dei dividendi per il nuovo anno. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare al portafoglio Top Analisti, incluso nel servizio online.

1) Dividendo 3,4% annuo, in crescita da 46 anni consecutivi - Target medio +11,6% e rating BUY (2,2) su 25 analisti monitorati. Fondata nel 1949 e oltre 95.000 dipendenti, questa azienda produce e distribuisce in 160 paesi del mondo sistemi diagnostici e terapeutici per la stimolazione antibradicardica, per la gestione delle tachiaritmie, nonché per la prevenzione ed il trattamento degli scompensi cardiaci, tra i quali pacemaker, registratori ECG impiantabili e defibrillatori. La società è inoltre leader per attrezzature e tecnologie mediche per la cura del diabete, e collabora da anni con la classe medica con soluzioni e terapie che aiutano milioni di persone in tutto il mondo a ritrovare la propria vita con una migliore qualità e aspettativa. L’azienda è presente anche in Italia dal 1976 con oltre 2000 dipendenti. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 13,1% annuo composto. Storicamente, il dividendo si è mosso da un minimo di 1,7% nei periodi di sopravvalutazione del titolo ad un massimo di 3% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Il dividendo attuale, pari al 3,4% annuo, indica un forte sconto del titolo in borsa. Per tornare in area di sopravvalutazione il titolo dovrebbe raddoppiare dai valori attuali.

2) Dividendo 3,1% annuo, in crescita da 56 anni consecutivi - Target medio +6,4% e rating BUY (2) su 30 analisti monitorati. Fondata nel lontano 1902 ed oltre 440.000 dipendenti, questa società gestisce una catena di 2.000 grandi negozi discount in tutti gli Stati Uniti. I prodotti distribuiti sono molto diversificati e in alcuni casi essenziali per la vita quotidiana. L'azienda offre una vasta gamma di elementi fondamentali per la casa, tra cui prodotti farmaceutici, cosmetici e di bellezza, prodotti per la cura personale e del bambino, e per la pulizia degli ambienti. La società distribuisce inoltre prodotti di carta, dvd e musica, film, libri, software per computer, articoli sportivi e giocattoli, giochi elettronici, prodotti hardware, video, abbigliamento per uomo, donna, ragazzi, ragazze, bambini, e neonati, e una vasta gamma di intimo, gioielli, accessori e scarpe. Fornisce inoltre generi alimentari, compresi alimenti secchi, frutta e verdura, latticini, surgelati, bevande, caramelle, snack, gastronomia, panetteria, carni, prodotti per animali, arredamenti per la casa, come mobili, illuminazione, stoviglie, piccoli elettrodomestici, letti e articoli per il bagno, prodotti per il miglioramento della casa, e prodotti automobilistici, così come merci stagionali, che comprendono mobili da giardino e articoli per le vacanze. In aggiunta ai negozi, la società, offre i suoi prodotti attraverso un importante portale di shopping online. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 11,1% annuo composto. Storicamente, il dividendo si è mosso da un minimo di 1,2% nei periodi di sopravvalutazione del titolo ad un massimo di 4% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Il dividendo attuale, pari al 3,1% annuo, indica uno sconto del titolo in borsa. Per tornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe più che raddoppiare dai livelli attuali.

3) PepsiCo Inc, quotata sul Nasdaq con simbolo PEP e codice Isin US7134481081 - Dividendo 3% annuo, in crescita da 51 anni consecutivi - Target medio +11,6% e rating BUY (2,1) su 17 analisti monitorati. Fondata nel 1898 a New York ed oltre 310.000 dipendenti, la società vanta sedi operative in tutti i paesi del mondo è attualmente una delle maggiori multinazionali nel settore delle bevande, snacks e ristorazione. Per comprendere le dimensioni di questo business, basti pensare che ogni giorno nel mondo vengono consumati circa 9 miliardi di snacks, con un mercato potenziale enorme di 3 trilioni annui di consumi. Pepsico è il leader assoluto in questo importante settore con una quota di mercato che supera ampiamente tutti i diretti concorrenti. In aggiunta, negli ultimi anni l’azienda ha effettuato importanti investimenti in diversi paesi emergenti, che stanno spingendo ulteriormente in rialzo i ricavi. Negli ultimi 10 anni il tasso medio di crescita del dividendo è stato pari al 8,1% annuo composto.

Storicamente, il dividendo si è mosso da un minimo del 2,6% nei periodi di maggiore sopravvalutazione, ad un massimo del 3,7% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Il dividendo attuale, pari al 3% annuo, indica un moderato sconto del titolo in borsa. Per tornare in area di sopravvalutazione il titolo dovrebbe crescere di oltre il 10% dai valori attuali.

4) Dividendo 2,6% annuo, in crescita da 41 anni consecutivi - Target medio +11,7% e rating BUY (1,9) su 19 analisti monitorati. Fondata nel 1940 ed oltre 20.000 dipendenti, questa azienda opera in un business esclusivo, come unica società al mondo specializzata nel campo dei gas industriali e dei prodotti chimici combinati, con siti produttivi in più di 40 paesi. Fornisce in tutto il mondo una vasta gamma di gas atmosferici, gas speciali, materiali ad alte prestazioni, attrezzature e servizi collegati. L’azienda vende diversi tipi di gas, come ad esempio ossigeno, azoto argon, idrogeno, elio, gas medicali, gas speciali per la lavorazione di metalli e del vetro, gas per le industrie chimiche ed alimentari, per la sanità, per i settori siderurgico, manifatturiero e petrolifero. La società offre anche bombole per terapie respiratorie, e attrezzature mediche in Europa. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 9,5% annuo composto. Storicamente, il dividendo si è mosso da un minimo di 1,6% nei periodi di sopravvalutazione del titolo ad un massimo di 3,3% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Il dividendo attuale, pari al 2,6% annuo, indica uno sconto del titolo in borsa. Per tornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe aumentare di circa 60% dai livelli attuali.

5) Dividendo 2% annuo, in crescita da 61 anni consecutivi - Target medio +4,3% e rating BUY (1,9) su 28 analisti monitorati. Fondata nel 1946 ed oltre 300.000 dipendenti, questa società opera come leader nel settore della casa negli Stati Uniti, Canada e Messico e serve oltre 17 milioni di clienti ogni settimana, con ricavi annui per 96 miliardi di dollari. E' uno dei più importanti operatori a livello mondiale ed offre una vasta gamma di prodotti per la manutenzione, la riparazione, ristrutturazione e la decorazione della casa, tra i quali legname, materiali da costruzione, utensili e ferramenta, elettrodomestici, accessori di design, impianti idraulici ed elettrici, articoli per il prato e il giardino, vernici, lavorazioni in legno, pavimenti e cucine. Offre inoltre i servizi di installazione tramite appaltatori indipendenti in varie categorie di prodotti e servizi di riparazione in garanzia e fuori garanzia. L'azienda vende i propri prodotti ai proprietari di abitazioni, affittuari, clienti professionali e clienti al dettaglio. Attualmente la società opera tramite una rete capillare di 1.970 negozi di proprietà e attraverso due importanti siti online e applicazioni mobili. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 20,4% annuo composto. Storicamente, il dividendo si è mosso da un minimo di 1,2% nei periodi di sopravvalutazione del titolo ad un massimo di 2% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Il dividendo attuale, pari al 2% annuo, indica uno sconto del titolo in borsa. Per tornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe aumentare di circa 70% dai livelli attuali.

Con questi cinque nuovi investimenti inseriamo oggi nel nostro modello Top Analisti alcune tra le società con le migliori prospettive per il 2023 e per gli anni successivi. Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,1% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,2 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +11% (7,8% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 16 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.