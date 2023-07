CNH Industrial sale: nuova acquisizione piace agli analisti

Chiusura positiva oggi per CNH Industrial che ha terminato gli scambi in rialzo dopo tre giornate consecutive in rosso.

CNH Industrial risale dopo tre ribassi consecutivi

Il titolo non più tardi di venerdì scorso ha lasciato sul parterre circa tre punti percentuali, mentre oggi è salito dello 0,84% a 13,805 euro, con volumi di scambio vivaci, visto che sono passate di mano oltre 5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,7 milioni.

CNH Industrial annuncia nuova acquisizione

CNH Indutrial ha guadagnato terreno dopo che la società ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per acquisire il 100% di Raven Industries, un leader nelle tecnologie di agricoltura di precisione con sede negli Stati Uniti, per 58 euro per azione o 2,1 miliardi di dollari di enterprise value, che rappresentano un premio del 33,6% sul prezzo medio ponderato sugli scambi delle ultime 4 settimane e +50% rispetto ai prezzi di chiusura di venerdì.

L’operazione sarà finanziata con la cassa disponibile. La chiusura dell’operazione è attesa per il quarto trimestre 2021, subordinatamente al raggiungimento delle condizioni di chiusura, incluse l’approvazione degli azionisti di Raven e l’ottenimento di quelle delle autorità competenti.

Focus su Raven Industries

Raven è organizzata in tre divisioni: Applied Technology (agricoltura di precisione), Engineered Films (pellicole speciali ad elevate prestazioni) e Aerostar (aerospaziale), con un fatturato consolidato 2020 (chiusura gennaio-2021) di 348 milioni di dollari, EBITDA di 37 milioni, utile netto di 19 milioni e posizione finanziaria netta positiva per 23 milioni di euro.

La società è un partner tecnologico globale per OEM di primaria importanza dal punto di vista strategico, rivenditori e concessionari agricoli.

Ci si attende che le sinergie generate dalla transazione ammonteranno a circa 400 milioni di dollari di ricavi ricorrenti nel 2025, risultanti in 150 milioni di EBITDA incrementale.

CNH Industrial: cosa aspettarsi dall'acquisizione

CNH Industrial non prevede che questa acquisizione avrà un qualche impatto sulla propria guidance 2021.

Multipli impliciti della transazione pre-sinergie: enterprise value/EBITDA 2022 pari a 25,4 volte, che diventa 10 volte post sinergie (a regime) rispetto alle 6,6 volte di CNH Industrial.

L’operazione è ampiamente sostenibile da un punto di vista finanziario e per gli analisti di Equita SIM si tratta di un'operazione sensata da un punto di vista strategico, perché l’agricoltura di precisione rappresenta l’evoluzione futura del business.

Confermata la view bullish su CNH Industrial che per la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 17,2 euro.