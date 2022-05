Dopo oltre un anno di convivenza con l’inflazione, che abbatte il potere d’acquisto dei redditi, e che i mercati, come le banche centrali, hanno cercato di non vedere fino alla fine dello scorso anno, dopo quasi 3 mesi di convivenza con la guerra di Putin, che ha aggiunto desolazione e paura… in questi giorni i mercati stanno prendendo atto che al concorso di bruttezza si è iscritto un terzo concorrente: la recessione.

È stata una spiacevole sorpresa per chi si affida alle parole dei banchieri centrali come ad una sorta di Vangelo finanziario. Assai meno per chi si guarda indietro e cerca di imparare dalla storia.

La storia ci dice che in USA, negli ultimi 70 anni, tutte le volte, nessuna esclusa, che è arrivata una recessione, questa è stata preceduta da una manovra restrittiva sui tassi di interesse della Federal Reserve. Detto in altre parole, l’atterraggio morbido dal surriscaldamento dell’economia e dei prezzi al consumo è sempre fallito.

Per quale motivo non dovrebbe succedere anche stavolta? Rispondono i seguaci del messia banchiere centrale: perché Powell ha detto che l’economia è robusta e si riuscirà a combattere l’inflazione causando solo un piccolo rallentamento della crescita. Già, ma Powell è quello che ci ha parlato di inflazione transitoria fino a febbraio, che ha detto che i rialzi dei tassi sarebbero stati pochi e diluiti nel tempo. Ora ha cambiato idea, presentando una FED molto aggressiva contro l’inflazione, anche a costo di un po’ di rallentamento della crescita. I tassi ufficiali sono destinati a passare dal livello 0,25% in vigore fino a metà marzo, al 3% (qualcuno stima anche 3,25%) alla fine di quest’anno.

Chi ci garantisce che non manderà in recessione l’economia USA e quella globale? Ha sbagliato sull’inflazione e l’altro giorno ha dovuto ammettere che i tassi era meglio muoverli prima, perché non potrebbe sbagliare anche sulla recessione?

Del resto, se in passato l’atterraggio morbido non è mai riuscito, questa volta l’impresa si presenta ancora più difficile, dato che la guerra che Putin ha iniziato e che Biden vuole continuare per dare una lezione al nemico Vladimir, potrebbe durare ancora parecchi mesi (proprio ieri il Congresso USA ha stanziato altri 40 mld$ per armi e aiuti all’Ucraina), con tutte le conseguenze inflazionistiche sui prezzi delle materie prime energetiche ed agricole.

La FED potrebbe trovarsi a combattere un’inflazione molto resiliente al rialzo dei tassi. Lo sanno tutti che contro l’inflazione da costi alzare i tassi serve a poco. A meno che vengano alzati così tanto da forzare un vero e proprio crollo della domanda. Ma questo significa mandare in recessione l’economia. Una recessione che potrebbe essere molto forte, se i tassi alle stelle facessero saltare la mina dei fallimenti societari e bancari. Il 2008 insegna.

Macchè, rispondono gli adepti del guru monetario. Powell dice che le banche americane sono solide. Vero. Ma è facile essere solidi quando i dollari a pioggia distribuiti da Biden e dalla FED hanno creato una ricchezza di carta e i tassi a zero hanno mantenuto in piedi migliaia di società zombie, cioè quelle con pochi utili e tanti debiti, che possono sopravvivere solo se i tassi sono ai minimi termini.

Ricordo le parole di Ben Bernanke, uno dei predecessori di Powell, quando nel 2007, commentando i primi fallimenti di banche e fondi USA per colpa dei mutui subprime, disse: “Il sistema bancario americano è solido e non avrà difficoltà ad assorbire perdite che prevediamo tra i 100 e 200 miliardi”. Le perdite diventarono a quasi 3.000 miliardi, le banche fallite in USA furono oltre 2.000 (già, non ci fu solo Lehmann Brothers) e in pochi mesi arrivò la più terribile recessione del dopoguerra.

E’ questo il contesto in cui si trovano a vivere in questi giorni gli operatori, che sentono la terra tremare sotto i loro piedi, nonostante i mercati siano già scesi molto.

Si comincia a scontare la recessione, man mano che arrivano, ogni giorno, dati che ci comunicano l’indebolimento del sistema economico USA.

Il crollo di mercoledì scorso ieri ha avuto un seguito nella mattinata europea, in cui gli indici azionari del vecchio continente hanno recepito con un calo pesante gli orrori della seconda parte della seduta precedente di Wall Street. Anche il future di SP500 ha continuato a scendere, arrivando intorno alle 11,30 esattamente fino al minimo dell’anno, segnato giovedì 12 maggio, a quota 3.856. Che fosse un livello di supporto lo ha dimostrato il rimbalzo immediato, che ha recuperato circa un punto percentuale in due ore. La palla è così passata all’apertura di Wall Street. Alle 15,30 la borsa USA ha aperto ancora in calo, ma al di sopra dei minimi realizzati dai futures nella mattinata europea. Così l’indice SP500 ha mostrato un minimo a quota 3.877, una ventina di punti al di sopra di quello del 12 maggio. La tenuta del supporto è stata confermata ed il resto della seduta si è svolto con parecchio nervosismo, frequenti cambi di direzione, ma con una sostanziale lateralità direzionale. Così l’Europa azionaria, da tempo più forte di Wall Street per motivi che mi sfuggono, ha recuperato quasi metà delle perdite mattutine. Eurostoxx50 ha chiuso a -1,36%, e perdite leggermente inferiori hanno avuto i principali indici europei, con il sorprendente indice italiano FtseMib che è riuscito quasi a riguadagnare la parità (-0,09%).

Wall Street ha poi chiuso con gli indici principali ancora negativi, ma sopra i minimi: SP500 -0,58% e Nasdaq100 -0,44%. Non è certo segno di grande salute, tenuto conto delle perdite della seduta precedente. Ma la buona notizia, se vogliamo, è che il minimo del 12 maggio ha tenuto e stimolato un timido rimbalzo.

La seduta odierna ha l’incarico di segnalarci se la tenuta del supporto è solo il rinvio della resa dei conti verso un minimo inferiore, che ieri ho ipotizzato in area 3.730 di SP500, oppure se qualche compratore in più intravede la possibilità che il mercato voglia creare un modello di doppio minimo per realizzare l’inversione di tendenza rialzista che ponga fine alla correzione. Il doppio minimo si completerà solo sopra quella resistenza di 4.088, che mercoledì ha ricacciato indietro il rimbalzo iniziato il 12 maggio.

Perciò sarà necessario non illudersi troppo se oggi avremo un’estensione del rimbalzo oltre i massimi di ieri, ma che non arrivi fino alla resistenza.

Sarà una rondine, non ancora la primavera.